Супермини кроссоверге қарсы: Seat Ibiza Arona моделінен жақсырақ па?
Суреттегі бұл екі автокөлік бір-біріне таңқаларлықтай ұқсас — бұл олардың екеуі де жаңартылған рестайлингтік нұсқада болғаны және Oniric Grey түсіне боялғанымен ғана байланысты емес. Seat Ibiza және Arona модельдері техникалық жағынан бір-біріне өте жақын туыс болып саналады. Бұл туралы хабарлайды Autocar.co.uk.
Шын мәнінде, Arona моделі Seat Ibiza хэтчбегінің сәл үлкейтілген және биіктетілген нұсқасы болып табылады. Мен осы кроссовердің өзім айдап жүрген суперминиден қаншалықты ерекшеленетінін тәжірибе жүзінде сынап көру және сезіну мүмкіндігін пайдаландым.
Екі автокөлік те бір платформада құрылғанымен, жолдағы мінез-құлқы мен жүргізушіге беретін сезімдерімен ерекшеленеді. Кроссовердің биік орындықтары мен кең клиренсі қала ішінде жайлылық сыйласа, классикалық хэтчбек өзінің ықшамдылығымен және маневрлігімен басым түседі.
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