Kia EV4 хэтчбегі мемлекеттік грант арқасында EV3 моделінен арзанырақ болды
Ұлыбритания үкіметінің электромобильдерге арналған грантын (ECG) жаңарту нәтижесінде Kia EV4 хэтчбегі өзінен кішірек EV3 моделінен арзанырақ бағамен сатыла бастады. Бұған дейін 1500 фунт стерлинг көлеміндегі жеңілдікке ие болған бұл модель енді 3750 фунттық жоғары санаттағы грантқа ие болды. Нәтижесінде, Kia EV4 моделінің бастапқы Air жиынтығының бағасы 30 995 фунт стерлингке дейін төмендеді. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды.
Техникалық тұрғыдан Kia EV4 201 ат күшіне ие және бір қуаттаумен 439 шақырым (273 миль) қашықтықты жүріп өте алады. Қызығы сол, ол өзінен кішірек EV3 моделінен 560 фунтқа арзан. Екі көлік те бірдей аккумулятор мен қозғалтқыштарды пайдаланғанымен, бағадағы айырмашылық логистика мен өндіріс орнына байланысты болып отыр.
Бағадағы мұндай айырмашылықтың басты себебі — көліктердің қай жерде құрастырылуында. Kia EV4 Словакияда өндіріледі, ал EV3 Оңтүстік Кореядан әкелінеді. Британиялық грант көлікті жеткізу тізбегіндегі зиянды қалдықтар мөлшерін де ескереді, сол себепті Азиядан тасымалданатын EV3 тек 1500 фунттық шағын жеңілдікке ие болады. Kia EV4 фастбэк нұсқасы да Оңтүстік Кореяда өндірілгені және бағасы қымбат болғаны үшін гранттан толығымен қағылды.
Жаңа баға саясаты Kia EV4 моделіне өзінің басты бәсекелестері Mini Countryman E, Citroën ë-C5 Aircross және Renault Scenic E-Tech сияқты электромобильдермен тең жағдайда бәсекелесуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, Словакияда құрастырылатын кішірек Kia EV2 моделі де жақын арада толық грантқа ие болып, оның бағасы 24 245 фунтқа дейін төмендейді деп күтілуде.
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