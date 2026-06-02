Hyundai Tucson жаңа нұсқаларға ие болды: Гибридті және алдыңғы жетекті модификациялар
Hyundai Америка нарығында Tucson гибридті кроссоверлерінің қатарын кеңейтті. Сатып алушыларға бірден екі жаңалық ұсынылды: қара декорлы заманауи Night AWD нұсқасы және қолжетімді алдыңғы жетекті гибридті нұсқалар. 2026 жылғы Hyundai Tucson Hybrid Night AWD осы жаңартудың басты кейіпкері болды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Жаңа жиынтықтама жоғары деңгейлі Limited нұсқасына негізделген және өзінің агрессивті сыртқы келбетімен ерекшеленеді. Кроссовер қара түсті радиатор торына, қара айна корпустарына, терезе молдингтеріне, эмблемаларға және 19 дюймдік дөңгелек дискілеріне ие болды. Интерьердегі қара түсті төбе жабыны бұл стильді толықтыра түседі.
Жабдықталу деңгейі бойынша Night нұсқасы Tucson Hybrid Limited нұсқасымен бірдей дерлік. Оның құрамына 12,3 дюймдік цифрлық аспаптар панелі, дәл сондай өлшемдегі мультимедиялық жүйе, панорамалық шатыр, контактісіз ашылатын жүк салғыш есігі, акустикалық алдыңғы әйнек, былғары орындықтарды жылыту және желдету жүйесі, сондай-ақ сегіз динамигі бар Bose аудиожүйесі кіреді.
Tucson Hybrid Night AWD бағасы жеткізу шығындарын қоса алғанда 44 175 доллардан басталады, бұл Limited нұсқасынан шамамен 500 долларға қымбат. Сонымен қатар, Hyundai гибридті Tucson моделін қолжетімді етті. Енді қатарда толық жетекті модификациялардан арзан тұратын алдыңғы жетекті SE Hybrid және SEL Hybrid нұсқалары пайда болды.
Бастапқы Tucson Hybrid SE алдыңғы жетекті нұсқасы 32 550 доллар деп белгіленді, бұл толық жетекті нұсқадан 1 500 долларға арзан. Ал Tucson Hybrid SEL FWD бағасы 34 000 доллардан басталады, бұл да толық жетекті аналогына қарағанда 1 500 долларлық үнемдеуді білдіреді.
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