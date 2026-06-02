Mini бренді жаңа дизайн дәуірінің табалдырығында: Facelift және жол талғамайтын көліктер

·49·Авто
Mini бренді жаңа дизайн дәуірінің табалдырығында: Facelift және жол талғамайтын көліктер

Mini брендінің дизайн бөлімінің басшысы Хольгер Хампфтың жетекшілігімен компания өз модельдер қатарын айтарлықтай жаңарту жұмыстарын дерлік аяқтады. 2024 жылдың қазан айында BMW тобының Калифорниядағы Designworks консалтингтік фирмасынан келген Хампф брендтің жаңа дизайн философиясын қалыптастыруға кірісті. Қазіргі уақытта Cooper, Countryman және Aceman модельдері салыстырмалы түрде жаңа болғанымен, жақын арада олардың LCI (Life Cycle Impulse) деп аталатын рестайлингтік нұсқалары ұсынылады деп күтілуде. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .

Хампфтың айтуынша, алдағы жаңартулар тұтынушылардың қазіргі буын туралы пікірлері негізінде жүзеге асырылады. Болжам бойынша, жаңартылған Cooper мен Countryman келесі жылдың соңында, ал Aceman кроссовері 2028 жылы сатылымға шығады. Бұл өзгерістер бренд үшін маңызды кезең болып, Mini автомобильдерінің сыртқы келбеті мен технологиялық мүмкіндіктерін жаңа деңгейге көтереді.

Сондай-ақ, дизайн басшысы Mini модельдерінің бірінің офроуд (жол талғамайтын) бағытындағы арнайы нұсқасымен жұмыс жүріп жатқанын меңзеді. «Біз қала сыртына шығу және табиғат аясында уақыт өткізу трендін бақылап отырмыз. Біздің автомобильдер бұған қауқарлы ма? Әрине, сондықтан бұл бағытта жаңалық күтіңіздер», — деді ол. Үлкен ықтималдықпен, бұл жоба толық жетекті (4WD) жүйесі бар Countryman моделіне негізделеді.

Хампф Mini брендінің болашағы туралы айта келе, үш есікті хэтчбек форматы сақталатынын атап өтті. Көптеген бәсекелестер бұл форматтан бас тартқанымен, Mini үшін үш есікті Cooper брендтің негізі болып қала береді. Қауіпсіздік ережелері мен сенсорлық технологияларға байланысты автомобиль өлшемдері сәл үлкейгенімен, оның классикалық пропорциялары өзгеріссіз қалатынына уәде берілді.

MiniBMWCooperCountrymanАвтокөлік
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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