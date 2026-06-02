Stellantis: Жаңа модельдер жай ғана логотипі өзгертілген көшірмелер болмайды
Stellantis концернінің Еуропа бөлімшесінің басшысы Эмануэле Каппеллано компания құрамындағы 14 бренд, соның ішінде Alfa Romeo, Citroën және Peugeot арасындағы айырмашылықтар бұдан былай айқынырақ болатынын мәлімдеді. Компания жариялаған 52 миллиард фунт стерлингтік трансформация жоспары аясында 110 жаңа модель шығару көзделген. Бұл автомобильдер ортақ платформа мен технологияларға негізделгенімен, олар дизайн және мінез-құлық жағынан түбегейлі ерекшеленеді. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
Инвестициялардың 70 пайызы төрт негізгі жаһандық брендке — Fiat, Jeep, Peugeot және Ram маркаларына бағытталады. Stellantis жаңа STLA One архитектурасын енгізуде, бұл платформа болашақтағы көптеген электромобильдер үшін негіз болады. Каппеллано мырза жаһандық бренд мәртебесі тек жаңа технологияларды бірінші болып қолдану құқығын беретінін, ал қалған брендтер өздерінің ерекше қасиеттерін сақтап қалатынын атап өтті.
Мысалы, B және C сегментіндегі жаңа STLA One платформасы, STLA Brain бағдарламалық жасақтамасы және steer-by-wire (электронды басқару) жүйесі алдымен Peugeot модельдерінде дебют жасайды. Одан кейін дәл осы технологиялар негізінде Alfa Romeo немесе Jeep модельдері жасалады, бірақ олар жай ғана Peugeot көшірмесі (rebadging) болмайды. Әр бренд үшін жеке шанақ пішіні, дизайн және брендке тән атрибуттар әзірленеді.
Компания басшылығы капиталды тиімді бөлуге баса назар аударуда. Каппелланоның айтуынша, STLA One платформасы қолданыстағы STLA Medium платформасының жалғасы емес, мүлдем жаңа әзірлеме. Электромобильдер нарығында бәсекеге қабілетті болудың жалғыз жолы — тек электр қозғалтқыштарына арналған (native EV) арнайы платформаға ие болу.
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