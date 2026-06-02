Микрон деңгейіндегі дәлдік: Lada бөлшектері 3D-зертханада тексерілуде

·45·Авто
Микрон деңгейіндегі дәлдік: Lada бөлшектері 3D-зертханада тексерілуде

Lada автомобильдерінің әрбір бөлшегі цифрлық бақылаудан өтуде. Мұнда виртуалды модель нақты өніммен микроскопиялық ауытқуларға дейін салыстырылады. AvtoVAZ кәсіпорнында бөлшектердің сапасын бақылау жоғары дәлдіктегі цифрлық өлшеулер деңгейіне көтерілді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.

Әрбір бөлшек алдымен математикалық модель түрінде жасалады, содан кейін өндіріс үшін негіз болып қызмет етеді. Соңғы тексеру 3D-зертханада жүзеге асырылып, өнімнің түпнұсқа конструкцияға сәйкестігі микрон дәлдігімен тексеріледі. Зертхананың негізгі міндеті шанақ пен күштік элементтердің геометриясын бақылау болып табылады.

Мамандар бөлшектердің нақты параметрлері инженерлік сызбалар мен цифрлық модельдерге қаншалықты сәйкес келетінін тексеріп, сериялық өндірісте сапа тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Тексеру үшін әр партиядан үлгілер алынады: сериялық өндірісте шамамен үш, ал жаңа жобалар үшін онға дейін бөлшек таңдалады.

Әрбір өнім 80-нен 300-ге дейінгі бақылау нүктелерінен өтеді, процестің өзі күрделілігіне қарай 20-дан 90 минутқа дейін созылуы мүмкін. Зертхана жабдықтары миллиметрдің жүзден және тіпті мыңнан бір үлесіне дейінгі ауытқуларды тіркеуге мүмкіндік береді. Өлшеу жүйесінің толығымен отандық бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде жұмыс істейтінін атап өткен жөн.

LadaAvtoVAZТехнологияАвтокөлік өнеркәсібіСапаны бақылау
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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