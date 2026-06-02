Жаңа Rolls-Royce Spectre: Қуаты артты және жүріс қоры 620 шақырымға жетті
Rolls-Royce өзінің Spectre электрлі купесін жаңартты. Series II деп аталатын бұл модель ұзағырақ жүріс қорымен, кеңейтілген жекелендіру нұсқаларымен және бренд тарихындағы ең жоғары қуатпен ұсынылды. Британдық люкс бренді өзінің алғашқы электромобилін төрт жыл бұрын таныстырған еді. Содан бері ол V12 қозғалтқышты Ghost және Phantom модельдерін басып озып, Cullinan кроссоверінен кейінгі компанияның ең көп сатылатын екінші автокөлігіне айналды. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды. деп жазады.
Series II моделі Rolls-Royce компаниясының 2027 жылы күтілетін екінші электромобилінде де қолданылатын бірқатар техникалық жетістіктерді қамтиды. Ең маңызды жаңалық — BMW компаниясы ұсынған жаңа аккумулятор ұяшықтарының технологиясы. Бұл Spectre моделінің максималды жүріс қорын 18 пайызға арттырып, 529 шақырымнан 627 шақырымға (390 миль) дейін жеткізді, ал зарядтау уақыты 14 пайызға қысқарды.
Жаңа Gen6 цилиндрлі ұяшықтары жаңартылған BMW i7 моделіндегілермен бірдей, олар жақсы салқындату жүйесі мен жоғары энергия тығыздығы арқасында тиімділікті арттырады. Соған қарамастан, Spectre әлі де 400В электр архитектурасын қолдануды жалғастыруда. Автокөліктің екі нұсқасы да енді қуаттырақ: стандартты екі моторлы, толық жетекті күштік агрегат 577 а.к.-нен 593 а.к.-не дейін көтерілді.
Спортқа бағытталған Black Badge нұсқасы 21 а.к. қосып, жалпы 671 а.к.-не ие болды — бұл көрсеткіш Ле-Ман гиперкарларына тең. Тарту күші де айтарлықтай артты: қарапайым Series II моделі 1015 Нм моментке ие болса, Black Badge нұсқасы Spirited режимінде 1100 Нм моментті ұсына алады. Сондай-ақ, Rolls-Royce Bespoke бөлімі арқылы клиенттер үшін автокөлікті жекелендірудің жаңа, эксклюзивті мүмкіндіктері жасалды.
…