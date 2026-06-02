Bentley Flying Spur жаңартылды: Жаңа дизайн және 671 а.к. S нұсқасы

·48·Авто
Bentley Flying Spur жаңартылды: Жаңа дизайн және 671 а.к. S нұсқасы

Bentley компаниясы Flying Spur моделін жаңартып, оның сыртқы келбетін Continental GT стиліне сәйкестендірді, сонымен қатар спортқа бағытталған S моделін қайта таныстырды. Дизайндағы ең үлкен өзгеріс — дәстүрлі төрт фаралы алдыңғы бөліктен бас тартып, екі шамды жүйеге көшу болды. Бұл жаңа Spur моделін S2 өндірісі тоқтатылғаннан кейін 64 жыл өткен соң, екі фарасы бар алғашқы Bentley седанына айналдырды. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .

Автокөліктің сыртқы келбетінде басқа да өзгерістер бар: алдыңғы қанаттардағы кішігірім ауа саңылаулары алынып тасталды және жүксалғыш қақпағының беті тегіс көрініске ие болды. S нұсқасы енді 4,0 литрлік V8 biturbo қозғалтқышы мен бір электромотордан тұратын гибридті (plug-in hybrid) қуат агрегатымен жабдықталған. Жүйе жалпы 671 ат күші мен 686 lb-ft айналу моментін ұсынады.

Қуат барлық дөңгелектерге сегіз сатылы қос ілінісулі автоматты беріліс қорабы және электронды шектелген сырғанау дифференциалы арқылы беріледі. Бұл 2,5 тонналық лимузинге 0-ден 100 км/сағ жылдамдыққа небәрі 3,6 секундта жетуге мүмкіндік береді. Автокөліктің максималды жылдамдығы сағатына 307 км (191 миль/сағ) құрайды.

Жаңа Flying Spur S моделі, сонымен қатар, максималды спорттық сипатты қамтамасыз ету үшін арнайы бапталған белсенді анти-ролл барлармен және амортизаторлармен жабдықталған. Салон бөлігінде эксклюзивті Bentley Batur үшін жасалған Naim for Mulliner аудиожүйесі орнатылған, бұл опцияның салықсыз бағасы 25 000 фунт стерлингті құрайды.

Жаңа Bentley Flying Spur үшін тапсырыстар қабылдау басталды. Клиенттерге автокөліктерді жеткізу ағымдағы жылдың қазан және желтоқсан айлары аралығында жүзеге асырылуы жоспарланған.

BentleyFlying SpurАвтокөлікГибридЛюкс
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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