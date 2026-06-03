Өзбекстанда төрт айда қай автомобиль ең көп өндірілді

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Өзбекстанда төрт айда қай автомобиль ең көп өндірілді

Өзбекстанда 2026 жылдың қаңтар—сәуір айларында 148 859 жеңіл автомобиль өндірілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13 492 бірлікке көп екені белгілі болды.

Статистика комитетінің мәліметтеріне сәйкес, осы кезеңде ең көп өндірілген автомобиль Cobalt болды, оның саны 53 802 бірлікті құрады. Келесі орында 28 352 бірлікпен Damas тіркелді.

Сондай-ақ, төрт ай ішінде 14 518 Tracker, 12 259 Onix, 8 882 Kia және 7 011 BYD автомобилі өндірілді. BYD көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 2 744 бірлікке артты.

Бұдан бөлек, 3 425 Haval және 2 572 Chery автомобилі де конвейерден шықты.

Анықтама үшін: 2025 жылы елде барлығы 457 883 жеңіл автомобиль өндірілген. «Өзбекстан–2030» стратегиясына сәйкес, алдағы жылдары бұл көрсеткішті кезең-кезеңімен арттырып, 2030 жылға қарай шамамен 1 миллион бірлікке жеткізу жоспарланған.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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