Тарихтағы алғашқы проекциялық экраны бар Volga: K50, K40 және C50 жиынтықталымдары
Жаңа Volga бренді Ресей нарығына арналған барлық модельдерінің техникалық сипаттамалары мен жиынтықталымдарын ресми түрде жариялады. Желіге екі кроссовер — K40 (Geely Atlas негізінде) және K50 (Geely Monjaro негізінде), сондай-ақ C50 седаны (Geely Preface негізінде) енген. Әр модель сатып алушыларға үш түрлі жабдықталу деңгейінде ұсынылады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Volga K40 кроссовері «Стандарт», «Комфорт» және «Премиум» нұсқаларында сатылымға шығады. Бастапқы модель 147 ат күшіне ие 1,5 литрлік қозғалтқышпен және 7 сатылы роботтандырылған беріліс қорабымен жабдықталады. Жоғарғы нұсқалары 200 ат күшіне ие 2,0 литрлік мотормен, 8 сатылы автоматты беріліс қорабымен және толық жетекті жүйемен келеді. Базалық жабдықталуға 18 дюймдік дискілер, экобылғарыдан жасалған салон және круиз-контроль кіреді.
Volga C50 седаны да үш түрлі жиынтықталымда ұсынылады. Оның базалық нұсқасы 150 ат күшіне ие 2,0 литрлік турбомотормен және 7 сатылы роботпен қамтамасыз етілсе, жоғарғы модификацияларда қозғалтқыш қуаты 200 ат күшіне дейін арттырылған. Автокөліктің интерьері қара төбемен және экобылғарымен безендірілген, барлық орындықтар жылыту жүйесімен және екі аймақты климат-бақылаумен жабдықталған.
Ең қымбат және сәнді модель саналатын Volga K50 өзінің замш төбесімен, проекциялық экранымен және 11 динамигі бар аудиожүйесімен ерекшеленеді. Сондай-ақ, бұл модельде адаптивті круиз-контроль, 360 градустық шолу камерасы және смартфондарға арналған сымсыз қуаттағыш сияқты заманауи технологиялар бар. Автокөліктер бес түрлі түсте, соның ішінде күміс, ашық жасыл және жарқын көк металл түстерінде сатылады.
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