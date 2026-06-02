Tenet T8 krossoverining jańa bes oryndyq jáne aldyńǵy jetekti nusqasy usynyldy
Reseılik Tenet brendi óziniń flagmandyq krossoveri T8 modeliniń jańa nusqasyn jarııalady. Endi bul model jeti oryndyq talqynnan bólek, qala jaǵdaıynda aıdap júrýge arnalǵan bes oryndyq jáne aldyńǵy jetekti (FWD) konfıgýratsııada da satylymǵa shyǵarylady. Bul týraly Ixbt.com habarlaıdy .
Kompanııa ókilderiniń aıtýynsha, jańa modıfıkaııany óndirý týraly sheshim tutynýshylardyń pikirleri negizinde qabyldanǵan. Kóptegen júrgizýshiler qala ishinde qozǵalý úshin manevrli jáne únemdi nusqaǵa qajettilik bar ekenin bildirgen. Jańa Tenet T8 186 at kúshine ıe 1,6 lıtrli turbomotor jáne 7 satyly, eki modaly "yılǵal" muftaly robotty berilis qutysymen jabdyqtalǵan.
Avtomobildiń tehnıkalyq kórsetkishteri de nazarda: aralas tsıklde otyn shyǵyny 100 km úshin 7,7 lıtrdi quraıdy. Salon bóliginde 15,6 dıýmýılik mýltımedııalyq ekran, 10,3 dıýmýılik tsıfrlyq aspaptar paneli, panoramalyq tóbe, eki aımaqtyq klımat-baqylaý jáne 8 dınamıgi bar aýdıotizim ornatylǵan. Sondaı-aq, barlyq oryndyqtar, ról jáne aldyńǵy áınekti jylytý fýnktsııasyn qamtıtyn tolyq qysqy paket bar.
Krossoverdiń júk salǵysh kólemi 889 lıtrge teń, al artyńǵy oryndyqtar jınalǵanda bul kórsetkish 1930 lıtrge deıin keńeıedi. Avtomobıl Kalýgadaǵy "AGR" holdınginiń zaýytynda shyǵarylýda. Model jergilikti klımat jáne jol jaǵdaılaryna beıimdelgen: kuzov korrozııaǵa qarsy arnaıy óńdeýden ótken, al astyńǵy bóligi reagentter men shagʻaldan qorǵalǵan.
…