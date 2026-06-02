Tenet T8 krossoverining jańa bes oryndyq jáne aldyńǵy jetekti nusqasy usynyldy

·24·Авто
Tenet T8 krossoverining jańa bes oryndyq jáne aldyńǵy jetekti nusqasy usynyldy

Reseılik Tenet brendi óziniń flagmandyq krossoveri T8 modeliniń jańa nusqasyn jarııalady. Endi bul model jeti oryndyq talqynnan bólek, qala jaǵdaıynda aıdap júrýge arnalǵan bes oryndyq jáne aldyńǵy jetekti (FWD) konfıgýratsııada da satylymǵa shyǵarylady. Bul týraly Ixbt.com habarlaıdy .

Kompanııa ókilderiniń aıtýynsha, jańa modıfıkaııany óndirý týraly sheshim tutynýshylardyń pikirleri negizinde qabyldanǵan. Kóptegen júrgizýshiler qala ishinde qozǵalý úshin manevrli jáne únemdi nusqaǵa qajettilik bar ekenin bildirgen. Jańa Tenet T8 186 at kúshine ıe 1,6 lıtrli turbomotor jáne 7 satyly, eki modaly "yılǵal" muftaly robotty berilis qutysymen jabdyqtalǵan.

Avtomobildiń tehnıkalyq kórsetkishteri de nazarda: aralas tsıklde otyn shyǵyny 100 km úshin 7,7 lıtrdi quraıdy. Salon bóliginde 15,6 dıýmýılik mýltımedııalyq ekran, 10,3 dıýmýılik tsıfrlyq aspaptar paneli, panoramalyq tóbe, eki aımaqtyq klımat-baqylaý jáne 8 dınamıgi bar aýdıotizim ornatylǵan. Sondaı-aq, barlyq oryndyqtar, ról jáne aldyńǵy áınekti jylytý fýnktsııasyn qamtıtyn tolyq qysqy paket bar.

Krossoverdiń júk salǵysh kólemi 889 lıtrge teń, al artyńǵy oryndyqtar jınalǵanda bul kórsetkish 1930 lıtrge deıin keńeıedi. Avtomobıl Kalýgadaǵy "AGR" holdınginiń zaýytynda shyǵarylýda. Model jergilikti klımat jáne jol jaǵdaılaryna beıimdelgen: kuzov korrozııaǵa qarsy arnaıy óńdeýden ótken, al astyńǵy bóligi reagentter men shagʻaldan qorǵalǵan.

TenetTenet T8KrossoverAvtomobılReseı
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Toyota Highlander баламасы GAC S9 Ресейде 6,8 млн рубльден сатыладыБүгін, 11:58Ең үздік электромобиль: Сізге жетіспейтін сол модельБүгін, 10:58Fiat Grizzly кроссовері Grande Panda моделінің үлкен ағасы ретінде таныстырылдыБүгін, 10:58Lada Azimut кроссовері ПМЭФ-2026 көрмесінде таныстырылдыБүгін, 10:22Жаңа Lada Niva Legend таныстырылды: қуатты мотор және жаңартылған аспаБүгін, 08:24Siemens 2026 жылғы Autocar Awards сыйлығының серіктесі атандыБүгін, 07:56
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Авто жаңалықтар

Рим папасы жаңа электромобильге мінді, Ferrari акциялары құлдырады (видео)
Танымал бренд Өзбекстанда автокөлік шығаруды жоспарлап отыр
BYD өзінің жаңа флагмандық кроссовері Hiace 08 моделін таныстырды
BYD Yuan Plus-тың үшінші буыны 21 мамырда таныстырылады
850 а.к. қуаты бар Rezvani Fortress сауытталған пикапы таныстырылды
Zeekr endi kóshbasshy emes: Qytaıdyń eń aqyldy avtomobılderi jarııalandy
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class-qa básekeлес sán-di sedan
Ресейде RAM пикаптарына сұраныс күрт артты: Сату көлемі 121 пайызға өсті