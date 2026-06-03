BMW M2 алғаш рет толық жетекті xDrive жүйесіне ие болды
BMW компаниясы өзінің танымал BMW M2 моделін алғаш рет толық жетекті xDrive жүйесімен жабдықтады. Бұл жаңалықтан кейін M сериясындағы барлық автомобильдерді екі жетекші осьпен сатып алу мүмкіндігі пайда болды. Жаңа BMW M2 xDrive жаздың соңында сатылымға шығады деп күтілуде және оның бағасы 74 255 фунт стерлингтен басталады, бұл артқы жетекті стандартты модельден шамамен 4000 фунтқа қымбат. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
Автомобиль қазіргі BMW M2 сияқты 3,0 литрлі турбоқозғалтқышты S58 алты цилиндрлі қозғалтқышпен жабдықталған. Алайда, оған M Ignite деп аталатын жаңа жану процесі технологиясы енгізілген. Бұл технология 2026 жылдың ортасынан бастап барлық M модельдеріне Euro 7 эмиссия стандарттарына сәйкестікті қамтамасыз ету үшін қолданылады. BMW өкілдерінің айтуынша, жарыс технологияларына негізделген бұл шешім жоғары жүктемелерде отын шығынын айтарлықтай азайтады.
Жаңа xDrive жүйесінің арқасында BMW M2-нің 0-ден 100 км/сағ жылдамдыққа дейін үдеу уақыты 4,0 секундтан 3,7 секундқа қысқарды. Автомобиль Active M дифференциалымен жабдықталған, ол артқы ось бойынша қуатты бөлу арқылы жолмен ілінісу күшін жақсартады. Бұл жүргізушіге кез келген ауа райы мен жол жағдайында өзгермейтін M қуатын сезінуге мүмкіндік береді.
Қалыпты жүргізу режимінде BMW M2 xDrive қуатты тек артқы дөңгелектерге бағыттайды, ал алдыңғы дөңгелектер тек қосымша тарту күші қажет болғанда іске қосылады. Сондай-ақ, DSC жүйесі өшірілген кезде автомобильді толық артқы жетекті режимге ауыстыруға болады. Айта кету керек, артқы жетекті модельден айырмашылығы, xDrive нұсқасы тек автоматты беріліс қорабымен ұсынылады.
…