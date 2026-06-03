Lada Niva Travel моделі Lada Vesta-ның ең қуатты қозғалтқышына ие болды
«АвтоВАЗ» арнайы тапсырыс бойынша Lada Vesta моделінен алынған 122 ат күшіне ие VAZ-21179 Evo қозғалтқышымен жабдықталған бірегей Lada Niva Travel автомобилін эксперименттік түрде құрастырды. Бұл агрегатты орнату үшін инженерлер оны бойлық орналасуға бейімдеуге мәжбүр болды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Сыртқы келбеті жағынан бұл Lada Niva Travel кәдімгі 90 ат күшіне ие нұсқадан іс жүзінде ерекшеленбейді — барлық негізгі өзгерістер капот астында жүзеге асырылған. Құрылымдық тұрғыдан мұндай шешімнің мүмкін болуы базалық 90 ат күшті VAZ-11184 қозғалтқышының бұрыннан ВАЗ-21179 блогы мен ВАЗ-11182 бастиегінің комбинациясынан тұрғандығына байланысты.
Автомобильдің беріліс қорабы стандартты күйінде қалдырылды, ол жетілдірілген бес сатылы механикалық қорап болып табылады. Алайда, дереккөздердің хабарлауынша, бұл қуатты нұсқаны сериялық өндіру жоспарлары әзірге жоқ.
Мұның негізгі себебі экономикалық факторларға байланысты: 90 ат күшіне ие қозғалтқыш акциз салығынан құтылуға мүмкіндік береді және трансмиссияны минималды деңгейде өзгертуді талап етеді. Ал 122 ат күшті агрегат зауыт үшін қымбатқа түсуі және жоғары айналу моментіне байланысты қосымша техникалық қиындықтар тудыруы мүмкін.
Еске сала кетейік, бұрын «АвтоВАЗ» 1,7 литрлік және 83 ат күшіне ие ескі Lada Niva Travel нұсқаларын шығаруды тоқтатқан болатын. Қазіргі уақытта конвейерден тек 90 ат күшіне ие жаңартылған модельдер шығуда.
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