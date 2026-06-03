Мүлдем жаңа Audi Q7 11 жылдан кейін алғаш рет таныстырылды

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Мүлдем жаңа Audi Q7 11 жылдан кейін алғаш рет таныстырылды

Audi компаниясы мүлдем жаңа Audi Q7 моделін таныстыруға дайындалуда. Бұл соңғы 11 жыл ішіндегі модельдің алғашқы толық буын ауыстыруы болмақ. Алғашқы Q7 дебютінен бері дерлік 20 жыл өткенін ескерсек, бұл жаңарту бренд үшін стратегиялық маңызға ие. Әзірге өндіруші тек алдыңғы есік бейнеленген тизермен шектелді, одан жаңа есік тұтқаларын, айна корпустарын, S Line белгісін және жаңа кузов түсін көруге болады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Дегенмен, тыңшы суреттер кроссовер туралы көбірек ақпарат беруде. Оған сәйкес, автомобиль қос қабатты жарықдиодты оптикамен, ұяшықты өрнекті кеңейтілген радиатор торымен және анағұрлым бедерлі артқы бөлікпен жабдықталады. Сынақтар барысында сондай-ақ агрессивті обвес пен ірі дөңгелек дискілері бар спорттық SQ7 нұсқасы да байқалды.

Салонда елеулі өзгерістер күтілуде. Интерьер архитектурасы көбінесе болашақ Audi Q9 моделіне ұқсас болады: цифрлық аспаптар панелі, мультимедиялық жүйенің үлкен орталық дисплейі және алдыңғы жолаушыға арналған жеке экран орнатылады. Соған қарамастан, есіктерді автоматты жапқыштар және қараю деңгейі реттелетін панорамалық төбе сияқты кейбір премиум функциялар тек флагмандық Q9 үшін эксклюзивті болып қалуы мүмкін.

Техникалық тұрғыдан ең үлкен жаңалық — қазіргі MLB платформасынан жаңа PPC платформасына көшу. Бұл база бензинді, дизельді және гибридті күштік қондырғыларды қолдайды, сондай-ақ жүріс плавностьын арттыруға қызмет етеді. Жаңа Audi Q7-нің ресми тұсаукесері 2026 жылдың екінші жартысында өтеді деп күтілуде. Осыдан кейін компания BMW X7 және Mercedes-Benz GLS-пен бәсекелесетін ең үлкен кроссовері — Audi Q9 моделін таныстырады.

AudiAudi Q7КроссоверАвтоТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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