Stellantis және JLR ынтымақтастығы: АҚШ нарығындағы жаңа стратегия

·50·Авто
Stellantis және JLR ынтымақтастығы: АҚШ нарығындағы жаңа стратегия

21 мамырда өткен Stellantis инвесторлар күнінде ең елеулі жаңалықтардың бірі жарияланды. 14 брендті біріктіретін алып компания JLR (Jaguar Land Rover) мен АҚШ нарығына бағытталған өнімдер мен технологияларды әзірлеуде ынтымақтастық орнатқанын хабарлады. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .

Бұл стратегиялық серіктестік арқылы тараптар өнімнің өзіндік құнын төмендетуді және технологиялық процестерді оңтайландыруды көздеп отыр. Алайда ресми мәлімдемеден кейін компания басшылары толық ақпарат бермеді, бұл автокөлік әлемінде түрлі болжамдардың көбеюіне себеп болды.

Сарапшылар арасында бұл ынтымақтастықтың қандай сипатта болатыны туралы қызу пікірталастар жүріп жатыр. Кейбір сарапшылар болашақта Jeep платформасына негізделген Land Rover модельдерін көруіміз мүмкін деп болжайды.

JLR үшін АҚШ нарығы өте маңызды. Stellantis-пен ынтымақтастық британдық брендтің Америка нарығындағы позициясын нығайтуға және өндірістік қуаттарды тиімдірек пайдалануға көмектеседі деп күтілуде.

StellantisJLRLand RoverJeepАвтокөлік
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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