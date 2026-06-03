Westfield брендінің жаңа иесі Германияда зауыт ашуды жоспарлауда

·60·Авто
Westfield брендінің жаңа иесі Германияда зауыт ашуды жоспарлауда

44 жыл бұрын Мидлендсте Caterham брендіне бәсекелес ретінде құрылған спорттық автомобильдер мен кит-кар өндірушісі Westfield компаниясы ерікті тарату процесінен кейін голланд-герман бірлескен кәсіпорнымен сатып алынды. Еуропадағы ең ірі трек-күндерін ұйымдастырушылардың бірі Driving-Fun компаниясы қолданыстағы Westfield модельдерін өндіруді жалғастыруды және әуесқойлар үшін жаңа жол және жарыс модельдерін әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .

1982 жылы құрылғаннан бері Westfield шамамен 16 000 автомобиль шығарды. Брендтің жаңа иесі, түбі голландиялық Питер Тёйссен 20 жыл бұрын Driving-Fun компаниясының негізін қалаған болатын. Бүгінде оның компаниясы жылына 100-ден астам трек іс-шарасын өткізеді, Нюрбургринг трассасында екі қонақүйге ие және Амстердамнан шығысқа қарай, Германия шекарасындағы Circuit Meppen трассасында өз штаб-пәтерін орналастырған.

Circuit Meppen бұрынғы электр станциясының аумағында орналасқан, онда Driving-Fun компаниясының 10 000 шаршы футтық зауыты бар. Тёйссеннің пікірінше, бұл нысан Westfield автомобильдері мен құрамдас бөліктерін өндіруге, сондай-ақ қазіргі иелеріне қажетті қосалқы бөлшектерді жеткізуге арналған тамаша орын болып табылады. Мәміле тек Westfield брендіне қатысты, ал Porsche 356 репликаларын шығаратын Chesil бөлімшесі әзірге сатылмаған.

Тёйссен көп жылдар бойы Ұлыбританияда өндірілген бұл автомобильдердің жоғары өнімділік пен қолжетімділік үйлесіміне тәнті болғанын атап өтті. Оның сөзінше, Westfield-ты сатып алу жай ғана бизнес шешім емес, брендке деген құштарлықтың нәтижесі. Қазіргі уақытта ол өз Driving-Fun жобасында клиенттер үшін Westfield модельдерін пайдалануда және Нидерландтағы белсенді Westfield Cup жарыс сериясын қолдауда.

WestfieldDriving-FunСпорткарАвтомобиль ӨнеркәсібіГермания
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Toyota Highlander баламасы GAC S9 Ресейде 6,8 млн рубльден сатыладыБүгін, 11:58Ең үздік электромобиль: Сізге жетіспейтін сол модельБүгін, 10:58Fiat Grizzly кроссовері Grande Panda моделінің үлкен ағасы ретінде таныстырылдыБүгін, 10:58Lada Azimut кроссовері ПМЭФ-2026 көрмесінде таныстырылдыБүгін, 10:22Жаңа Lada Niva Legend таныстырылды: қуатты мотор және жаңартылған аспаБүгін, 08:24Siemens 2026 жылғы Autocar Awards сыйлығының серіктесі атандыБүгін, 07:56
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Авто жаңалықтар

Рим папасы жаңа электромобильге мінді, Ferrari акциялары құлдырады (видео)
Танымал бренд Өзбекстанда автокөлік шығаруды жоспарлап отыр
BYD өзінің жаңа флагмандық кроссовері Hiace 08 моделін таныстырды
BYD Yuan Plus-тың үшінші буыны 21 мамырда таныстырылады
850 а.к. қуаты бар Rezvani Fortress сауытталған пикапы таныстырылды
Zeekr endi kóshbasshy emes: Qytaıdyń eń aqyldy avtomobılderi jarııalandy
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class-qa básekeлес sán-di sedan
Ресейде RAM пикаптарына сұраныс күрт артты: Сату көлемі 121 пайызға өсті