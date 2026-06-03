Westfield брендінің жаңа иесі Германияда зауыт ашуды жоспарлауда
44 жыл бұрын Мидлендсте Caterham брендіне бәсекелес ретінде құрылған спорттық автомобильдер мен кит-кар өндірушісі Westfield компаниясы ерікті тарату процесінен кейін голланд-герман бірлескен кәсіпорнымен сатып алынды. Еуропадағы ең ірі трек-күндерін ұйымдастырушылардың бірі Driving-Fun компаниясы қолданыстағы Westfield модельдерін өндіруді жалғастыруды және әуесқойлар үшін жаңа жол және жарыс модельдерін әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
1982 жылы құрылғаннан бері Westfield шамамен 16 000 автомобиль шығарды. Брендтің жаңа иесі, түбі голландиялық Питер Тёйссен 20 жыл бұрын Driving-Fun компаниясының негізін қалаған болатын. Бүгінде оның компаниясы жылына 100-ден астам трек іс-шарасын өткізеді, Нюрбургринг трассасында екі қонақүйге ие және Амстердамнан шығысқа қарай, Германия шекарасындағы Circuit Meppen трассасында өз штаб-пәтерін орналастырған.
Circuit Meppen бұрынғы электр станциясының аумағында орналасқан, онда Driving-Fun компаниясының 10 000 шаршы футтық зауыты бар. Тёйссеннің пікірінше, бұл нысан Westfield автомобильдері мен құрамдас бөліктерін өндіруге, сондай-ақ қазіргі иелеріне қажетті қосалқы бөлшектерді жеткізуге арналған тамаша орын болып табылады. Мәміле тек Westfield брендіне қатысты, ал Porsche 356 репликаларын шығаратын Chesil бөлімшесі әзірге сатылмаған.
Тёйссен көп жылдар бойы Ұлыбританияда өндірілген бұл автомобильдердің жоғары өнімділік пен қолжетімділік үйлесіміне тәнті болғанын атап өтті. Оның сөзінше, Westfield-ты сатып алу жай ғана бизнес шешім емес, брендке деген құштарлықтың нәтижесі. Қазіргі уақытта ол өз Driving-Fun жобасында клиенттер үшін Westfield модельдерін пайдалануда және Нидерландтағы белсенді Westfield Cup жарыс сериясын қолдауда.
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