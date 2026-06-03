Leapmotor B05: 480 км жүріс қоры және қолжетімді бағадағы жаңа электромобиль
Қытайдың Leapmotor бренді өзінің жаңа B05 электрлі хэтчбегін Ұлыбритания нарығына шығаруда. Шілде айынан бастап сатылымға шығатын бұл модель 28 995 фунт стерлингтен басталатын бағасымен Cupra Born және Renault Megane сияқты бәсекелестерінен айтарлықтай арзан болуы күтілуде. Автомобиль 174 кВт-қа дейін қуаттау мүмкіндігіне ие болып, оның аккумуляторын 17 минут ішінде 30 пайыздан 80 пайызға дейін толтыруға болады. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
Техникалық тұрғыдан Leapmotor B05 артқы жетекпен қозғалысқа келеді және 215 ат күші мен 177 фунт-фут айналу моментін ұсынады. Бұл электромобильге 0-ден 100 км/сағ жылдамдыққа (62 миль/сағ) небәрі 6,7 секундта жетуге мүмкіндік береді. Ұлыбритания нарығы үшін модельдің ең қуатты нұсқасы таңдалған, ол 67,1 кВт/сағ сыйымдылықтағы аккумулятормен жабдықталған және WLTP циклі бойынша 480 км (300 миль) қашықтықты жүріп өтеді.
Автомобильдің салоны заманауи технологияларға бай. Атап айтқанда, негізгі функцияларды басқаратын 14,6 дюймдік сенсорлы дисплей, панорамалық төбе, 19 дюймдік жеңіл қорытпалы дөңгелектер және электр жетекті алдыңғы орындықтар стандартты жабдықтамаға кіреді. Сыртқы көрінісі жағынан ол Volkswagen Golf өлшемдеріне жақын және дизайнында еуропалық автомобильдерге тән стиль байқалады.
Қытай нарығында бұл модель Lafa 5 атауымен танымал, компания негізін қалаушы Чжу Цзянмин бұл атауды спорттық стильдегі автомобиль үшін қолайлы деп санаған. Алайда халықаралық нарықта Stellantis-пен әріптестік аясында модель B05 индексін алды. Бұл Leapmotor брендінің жаһандық нарықтағы позициясын нығайту және кеңірек аудиторияны тарту стратегиясының бір бөлігі болып табылады.
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