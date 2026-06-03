Siemens 2026 жылғы Autocar Awards сыйлығының серіктесі атанды

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Siemens 2026 жылғы Autocar Awards сыйлығының серіктесі атанды

Әлемдегі ең көне автомобиль басылымы Autocar былтыр басталған табысты серіктестікті жалғастыра отырып, Siemens компаниясының 2026 жылғы Autocar Awards марапаттау рәсімінің ресми серіктесі болатынын жариялады. Бұл серіктестік өнеркәсіптік бағдарламалық қамтамасыз ету, автоматтандыру және цифрлық трансформация саласындағы әлемдік көшбасшыны автомобиль әлемімен біріктіреді. Бұл туралы Autocar.co.uk хабар береді.

Autocar редакторы Марк Тисшоудың айтуынша, былтырғы серіктестік зор табыс әкелді және автомобиль өнеркәсібіндегі инновациялар мен мінсіздікке ұмтылу сияқты ортақ құндылықтарды паш етті. Autocar Awards тек үздік автомобильдерді ғана емес, сонымен қатар оларды жасауда жанқиярлық танытқан сала мамандарын да марапаттауымен ерекшеленеді.

2026 жылғы жеңімпаздардың есімі 10 маусымда басылымның барлық баспа және цифрлық платформаларында жарияланады. Жеңімпаздарды жеке марапаттау рәсімі 9 маусым кешінде Лондон орталығында өтеді. Siemens өкілі Удай Сенапати саланың бағдарламалық қамтамасыз ету және жасанды интеллект есебінен қарқынды дамып жатқанын, ал бұл өзгерістердің ортасында жоғары білікті мамандар тұрғанын атап өтті.

Марапаттар қатарында саланың ең жоғары жетістігі үшін берілетін Issigonis Trophy және инновациялар үшін Sturmey Award сияқты беделді жүлделер бар. Сондай-ақ жылдың үздік дизайнері, инженері және жетекші басшылары да анықталады. Автомобильдер бағытында Autocar басылымының бес жұлдызды рейтингін алған модельдер мен Ұлыбританияның үздік автомобильдері марапатталады.

SiemensAutocar AwardsАвтомобиль ӨнеркәсібіИнновацияLondon
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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