Жаңа Lada Niva Legend таныстырылды: қуатты мотор және жаңартылған аспа
ПМЭФ-2026 аясында техникалық және құрылымдық жағынан айтарлықтай жетілдірілген жаңа Lada Niva Legend моделі таныстырылды. Автомобиль өзінің дәстүрлі жол талғамайтын көлік философиясын сақтай отырып, динамика, үнемділік және базалық жабдықталу бойынша заманауи талаптарға бейімделді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Басты жаңалық — 1,8 литрлік 8 клапанды жаңа қозғалтқыш. Бұл мотор жоғары айналдыру моментін қамтамасыз етеді, оның ішінде тарту күшінің 80%-ы 1000 айн/мин жылдамдықта қолжетімді. Кейбір режимдерде отын шығыны алдыңғы модельмен салыстырғанда 30%-ға дейін азайтылды.
Автомобильдің аспа жүйесі де қайта өңделді: көлденең тұрақтылық стабилизаторы алға жылжытылды, бұл жүріс жайлылығы мен басқаруды жақсартады. Қауіпсіздік пен эргономика мәселелеріне де ерекше назар аударылды. Жүргізушіге арналған қауіпсіздік жастығы орнатылды, кузовтың күштік құрылымы нығайтылды және желдетілетін алдыңғы тежегіш дискілері қосылды.
Салон ішінде шу оқшаулау жақсартылды, беріліс қорабы мен тарату қорабының тұтқаларының орналасуы өзгертілді. Енді беріліс қорабының тұтқасы жүргізушіге жақынырақ орналасқан, ал тарату қорабы бір тұтқалы түрге келтіріліп, үшінші тірекке ие болды. Сондай-ақ кондиционер, орталық құлып және есіктер мен от алдыру үшін бірыңғай кілт енгізілді.
Кузов элементтерінің бір бөлігі екі жақты мырышталған болаттан жасалған, бұл коррозияға төзімділік пен ауыр жағдайларда беріктікті арттырады. Рөл дөңгелегі Lada Granta моделімен унификацияланды, ал от алдыру құлпы енді рөлдің оң жағында орналасқан.
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