Жаңа Lada Niva Legend таныстырылды: қуатты мотор және жаңартылған аспа

·1.7K·Авто
Жаңа Lada Niva Legend таныстырылды: қуатты мотор және жаңартылған аспа

ПМЭФ-2026 аясында техникалық және құрылымдық жағынан айтарлықтай жетілдірілген жаңа Lada Niva Legend моделі таныстырылды. Автомобиль өзінің дәстүрлі жол талғамайтын көлік философиясын сақтай отырып, динамика, үнемділік және базалық жабдықталу бойынша заманауи талаптарға бейімделді. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Басты жаңалық — 1,8 литрлік 8 клапанды жаңа қозғалтқыш. Бұл мотор жоғары айналдыру моментін қамтамасыз етеді, оның ішінде тарту күшінің 80%-ы 1000 айн/мин жылдамдықта қолжетімді. Кейбір режимдерде отын шығыны алдыңғы модельмен салыстырғанда 30%-ға дейін азайтылды.

Автомобильдің аспа жүйесі де қайта өңделді: көлденең тұрақтылық стабилизаторы алға жылжытылды, бұл жүріс жайлылығы мен басқаруды жақсартады. Қауіпсіздік пен эргономика мәселелеріне де ерекше назар аударылды. Жүргізушіге арналған қауіпсіздік жастығы орнатылды, кузовтың күштік құрылымы нығайтылды және желдетілетін алдыңғы тежегіш дискілері қосылды.

Салон ішінде шу оқшаулау жақсартылды, беріліс қорабы мен тарату қорабының тұтқаларының орналасуы өзгертілді. Енді беріліс қорабының тұтқасы жүргізушіге жақынырақ орналасқан, ал тарату қорабы бір тұтқалы түрге келтіріліп, үшінші тірекке ие болды. Сондай-ақ кондиционер, орталық құлып және есіктер мен от алдыру үшін бірыңғай кілт енгізілді.

Кузов элементтерінің бір бөлігі екі жақты мырышталған болаттан жасалған, бұл коррозияға төзімділік пен ауыр жағдайларда беріктікті арттырады. Рөл дөңгелегі Lada Granta моделімен унификацияланды, ал от алдыру құлпы енді рөлдің оң жағында орналасқан.

LadaNiva LegendАвтомобильРесейЖол талғамайтын көлік
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Жеті орынды Skoda Peaq: жаңа флагмандық кроссовердің алғашқы суреттері жарияландыБүгін, 08:27Ford 2029 жылға қарай Еуропада ралли стиліндегі бес жаңа модель шығарадыБүгін, 07:272005 жылғы BMW 3 Series-пен 8000 шақырым: Классиканы күнделікті жүргізуге бола ма?Бүгін, 06:27Stellantis жаңа стратегиясын жариялады: басты назар өнім сапасындаБүгін, 05:24Toyota Alphard және Vellfire жаңартылды: одан да жайлы және арзан гибридті нұсқаларБүгін, 03:272026 жылы 3 мың дана Lada Azimut шығарыладыБүгін, 02:28
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Авто жаңалықтар

Рим папасы жаңа электромобильге мінді, Ferrari акциялары құлдырады (видео)
Танымал бренд Өзбекстанда автокөлік шығаруды жоспарлап отыр
BYD өзінің жаңа флагмандық кроссовері Hiace 08 моделін таныстырды
BYD Yuan Plus-тың үшінші буыны 21 мамырда таныстырылады
850 а.к. қуаты бар Rezvani Fortress сауытталған пикапы таныстырылды
Zeekr endi kóshbasshy emes: Qytaıdyń eń aqyldy avtomobılderi jarııalandy
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class-qa básekeлес sán-di sedan
Ресейде RAM пикаптарына сұраныс күрт артты: Сату көлемі 121 пайызға өсті