Lada Azimut кроссовері ПМЭФ-2026 көрмесінде таныстырылды

·76·Авто
Lada Azimut кроссовері ПМЭФ-2026 көрмесінде таныстырылды

АвтоВАЗ компаниясы өзінің жаңа Lada Azimut кроссоверінің серия алды үлгісін ресми түрде таныстырды. Жаңғыртылған Lada Vesta платформасында салынған бұл жаңалық ағымдағы жылдың қыркүйек айында конвейерден шығуы күтілуде. Жоспар бойынша, алғашқы автомобильдер жыл соңына дейін дилерлік орталықтарға жеткізіледі. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Сатылым басталғанда кроссовер екі түрлі күштік қондырғымен ұсынылады. Негізгі нұсқа қуаты 132 а.к. болатын жаңартылған 1,8 литрлік қозғалтқышпен және WLY вариаторымен жабдықталады. Сондай-ақ сатып алушыларға қуаты 120 а.к. болатын 1,6 литрлік қозғалтқыш пен 6 сатылы механикалық беріліс қорабы бар нұсқа да ұсынылады.

Болашақта модель қатарын қуаты 150 а.к. болатын турбоқозғалтқыш пен классикалық автоматты беріліс қорабымен жабдықталған модификациямен толықтыру жоспарлануда. Өлшемдері бойынша Lada Azimut ықшам SUV класына жатады: автомобиль ұзындығы 4416 мм, ал дөңгелек базасы 2675 мм құрайды.

Кроссовердің базалық жинақтамасына жарық диодты оптика, екі 10 дюймдік экраны бар цифрлық аспаптар тақтасы, артқы көрініс камерасы және шиналар қысымын бақылау жүйесі кіреді. Жоғары нұсқаларда панорамалық төбе, екі аймақты климат-бақылау, смартфондарға арналған сымсыз қуаттағыш, жүксалғыштың электр жетегі және 360 градус камералар жүйесі қолжетімді болады.

Lada AzimutАвтоВАЗКроссоверАвтомобильРесей
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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