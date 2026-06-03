Fiat Grizzly кроссовері Grande Panda моделінің үлкен ағасы ретінде таныстырылды

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Fiat Grizzly кроссовері Grande Panda моделінің үлкен ағасы ретінде таныстырылды

Fiat компаниясы өзінің жаңа Grizzly моделін ресми түрде таныстырды. Бұл автомобиль Grande Panda моделінің үлкенірек нұсқасы болып табылады және Еуропаның маңызды C-сегментінде бренд позициясын нығайтуға қызмет етеді. Stellantis стратегиялық жаңартуы аясында көрсетілген бұл модель ағымдағы жылдың соңында екі түрлі кузов типінде — классикалық SUV және спорттық фастбэк түрінде сатылымға шығады. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .

Fiat бас директоры Оливье Франсуаның айтуынша, бұл қолжетімді отбасылық кроссовер бренд сауда жасайтын үш негізгі аймаққа: Еуропа, Латын Америкасы және Таяу Шығыс пен Африка нарықтарына арналған. Grizzly моделі Panda және Grande Panda отбасын толықтырғанымен, ол Fiat табысы мен беделін арттыруға бағытталған мүлдем жаңа деңгейдегі автомобиль болып табылады.

Жаңа кроссовер Stellantis тобының Smart Car платформасында салынған және техникалық жағынан Citroën C3 Aircross пен Vauxhall Frontera сияқты модельдерге жақын. Алайда, Grizzly бәсекелестерінен сәл ірірек — оның ұзындығы 4,5 метрге жетеді, ал C3 Aircross пен Frontera 4,4 метрден сәл қысқарақ.

Техникалық сипаттамалары бойынша Grizzly сатып алушыларға Grande Panda сияқты бірнеше таңдауды ұсынады: бензинді қозғалтқыш, гибридті жүйе және толық электр қуатымен жұмыс істейтін электромобиль нұсқалары қолжетімді болады. Бұл Fiat брендінің қолжетімді автомобильдер нарығындағы үлесін кеңейту стратегиясының бір бөлігі.

Сонымен қатар, Fiat болашақта тағы да бірқатар жаңалықтарды жоспарлап отыр. Олардың қатарында Citroën Ami негізіндегі Topolino моделінен жоғары тұратын төрт орынды микрокар және 1980 жылдардағы түпнұсқа Panda стилінде жасалған жаңа қалалық электромобиль бар. Бұл қолжетімді электромобильдер Stellantis тобының Италиядағы Pomigliano зауытында өндіріледі деп күтілуде.

FiatGrizzlyGrande PandaКроссоверStellantis
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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