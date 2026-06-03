Ең үздік электромобиль: Сізге жетіспейтін сол модель
Егер сіз BMW модельдеріндегі сандар қозғалтқыш көлемін білдіретін ескі заманды аңсасаңыз, сізге жаман хабарымыз бар: автоөнеркәсіп стратегтары электромобильдер принтер атауларына ұқсап қалмауы үшін жаңа әрі күрделі атау жүйелерін әзірлеуде. Бұл жүйелер бір мезгілде клиенттерге батареялар мен қозғалтқыштардың айырмашылығын түсіндіруі және екінші жағынан оларды қымбатырақ модельдерді сатып алуға итермелеуі тиіс. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
Жылдам электромобильдерді тартымды ету қиындап барады. Мысалы, кәдімгі Audi A5 төрт цилиндрлі қозғалтқышқа, ал S5 V6 қозғалтқышына ие болса, таңдау айқын. Бірақ базалық Audi Q6 EV қазірдің өзінде тыныш әрі өте жылдам болса, жүріс қоры азырақ, бірақ сезімі дерлік бірдей SQ6 үшін неге артық ақша төлеу керек? Өндірушілер бұл мәселені арзанырақ модельдердің мүмкіндіктерін сәл төмендету арқылы шешуде.
Жаңа Volvo EX60 желісіне назар аударсаңыз, оғаш жағдайды байқайсыз: P6, P10 және P12 модельдері бар, бірақ P8 жоқ. Volvo әр модельге әртүрлі көлемдегі батареяларды орнатты. P6 бір қозғалтқышты болғандықтан тиімдірек, бірақ оның батареясы кішірек. Нәтижесінде әр жоғары модель көбірек қуатқа да, көбірек жүріс қорына да ие болады. BMW де жаңа iX3 моделінде осылай жасап, бір қозғалтқышты 40 нұсқасына екі қозғалтқышты 50 нұсқасынан кішірек батарея орнатты.
Шын мәнінде, көпшілікке дәл сол жоқ "P8" нұсқасы — үлкен батареясы бар, бір қозғалтқышты және шамамен 450 миль (724 км) жүретін модель қажет. Алайда өндірушілер клиенттерді қымбатырақ және қуаттырақ нұсқаларды сатып алуға мәжбүрлеу үшін мұндай оңтайлы нұсқаларды шығармауды жөн көреді. Бұл тұтынушыны қажеттіліктен тыс қуат үшін ақша төлеуге итермелейді.
Бүгінде WLTP бойынша 500 миль жүріс қоры бар көліктер мен 400 кВт қуатты жылдам зарядтау станциялары пайда болған кезде, жүргізушілер сәл азырақ қашықтыққа да көне алады. Егер күніне 50 миль жүрсеңіз, BMW iX3 сияқты алысқа жүретін электромобильдерді апта бойы зарядтаудың қажеті жоқ. Сондықтан ең қымбат модель әрқашан ең ұтымды таңдау бола бермейді.
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