Toyota Highlander баламасы GAC S9 Ресейде 6,8 млн рубльден сатылады

·45·Авто
Toyota Highlander баламасы GAC S9 Ресейде 6,8 млн рубльден сатылады

Ресей нарығында толық өлшемді гибридті кроссовер GAC S9-дың бағасы жарияланды. Жаңа модель жалғыз SX Premium жинақтамасында 6,8 миллион рубль (шамамен 70 мың доллар) деп бағаланды. Сатылымның нақты басталу күні әзірге жарияланбағанымен, автомобиль бай жабдықталуымен және техникалық мүмкіндіктерімен назар аударуда. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

SX Premium нұсқасы бейімделгіш аспа, 21 дюймдік дөңгелек дискілері, 360 градус камералар және заманауи жүргізуші көмекшілерімен жабдықталған. Сондай-ақ салонда проекциялық дисплей, үш аймақты климат-бақылау және бірінші мен екінші қатар орындықтары үшін қыздыру, желдету және массаж функциялары бар. Рөл, алдыңғы әйнек және шайғыш форсункалары қыздыру жүйесіне ие, ал орындықтар жоғары сапалы Nappa былғарысымен қапталған.

GAC S9 ұзындығы 5060 мм болатын ірі кроссоверлер санатына жатады. Автомобиль тізбекті гибрид схемасы негізінде құрастырылған және толық жетекті (AWD) жүйемен жабдықталған. Жүйенің жалпы қуаты 340 ат күшіне тең, ол 100 км/сағ жылдамдыққа 7,2 секундта жетеді. Күштік қондырғы құрамына 1,5 литрлік іштен жану қозғалтқышы және CATL компаниясының 44,5 кВт·сағ сыйымдылығындағы батареясы кіреді.

Гибридті жүйенің артықшылықтарының бірі – оның үнемділігі: тек электр энергиясында 208 км (NEDC циклі бойынша), ал жалпы есеппен 1019 км қашықтықты жүріп өтуге болады. CATL батареясы жылдам зарядтау станцияларында 30%-дан 80%-ға дейін бар болғаны 15 минутта зарядталады. Қосымша ақыға клиенттер сыртқы көрініс үшін екі түрлі нұсқаны – қара түсті дизайн немесе екі түсті кузовты таңдай алады.

GAC S9КроссоверГибридАвтомобильРесей
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Жеті орынды Skoda Peaq: жаңа флагмандық кроссовердің алғашқы суреттері жарияландыБүгін, 08:27Ford 2029 жылға қарай Еуропада ралли стиліндегі бес жаңа модель шығарадыБүгін, 07:272005 жылғы BMW 3 Series-пен 8000 шақырым: Классиканы күнделікті жүргізуге бола ма?Бүгін, 06:27Stellantis жаңа стратегиясын жариялады: басты назар өнім сапасындаБүгін, 05:24Toyota Alphard және Vellfire жаңартылды: одан да жайлы және арзан гибридті нұсқаларБүгін, 03:272026 жылы 3 мың дана Lada Azimut шығарыладыБүгін, 02:28
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Авто жаңалықтар

Рим папасы жаңа электромобильге мінді, Ferrari акциялары құлдырады (видео)
Танымал бренд Өзбекстанда автокөлік шығаруды жоспарлап отыр
BYD өзінің жаңа флагмандық кроссовері Hiace 08 моделін таныстырды
BYD Yuan Plus-тың үшінші буыны 21 мамырда таныстырылады
850 а.к. қуаты бар Rezvani Fortress сауытталған пикапы таныстырылды
Zeekr endi kóshbasshy emes: Qytaıdyń eń aqyldy avtomobılderi jarııalandy
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class-qa básekeлес sán-di sedan
Ресейде RAM пикаптарына сұраныс күрт артты: Сату көлемі 121 пайызға өсті