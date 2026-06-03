Toyota Highlander баламасы GAC S9 Ресейде 6,8 млн рубльден сатылады
Ресей нарығында толық өлшемді гибридті кроссовер GAC S9-дың бағасы жарияланды. Жаңа модель жалғыз SX Premium жинақтамасында 6,8 миллион рубль (шамамен 70 мың доллар) деп бағаланды. Сатылымның нақты басталу күні әзірге жарияланбағанымен, автомобиль бай жабдықталуымен және техникалық мүмкіндіктерімен назар аударуда. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
SX Premium нұсқасы бейімделгіш аспа, 21 дюймдік дөңгелек дискілері, 360 градус камералар және заманауи жүргізуші көмекшілерімен жабдықталған. Сондай-ақ салонда проекциялық дисплей, үш аймақты климат-бақылау және бірінші мен екінші қатар орындықтары үшін қыздыру, желдету және массаж функциялары бар. Рөл, алдыңғы әйнек және шайғыш форсункалары қыздыру жүйесіне ие, ал орындықтар жоғары сапалы Nappa былғарысымен қапталған.
GAC S9 ұзындығы 5060 мм болатын ірі кроссоверлер санатына жатады. Автомобиль тізбекті гибрид схемасы негізінде құрастырылған және толық жетекті (AWD) жүйемен жабдықталған. Жүйенің жалпы қуаты 340 ат күшіне тең, ол 100 км/сағ жылдамдыққа 7,2 секундта жетеді. Күштік қондырғы құрамына 1,5 литрлік іштен жану қозғалтқышы және CATL компаниясының 44,5 кВт·сағ сыйымдылығындағы батареясы кіреді.
Гибридті жүйенің артықшылықтарының бірі – оның үнемділігі: тек электр энергиясында 208 км (NEDC циклі бойынша), ал жалпы есеппен 1019 км қашықтықты жүріп өтуге болады. CATL батареясы жылдам зарядтау станцияларында 30%-дан 80%-ға дейін бар болғаны 15 минутта зарядталады. Қосымша ақыға клиенттер сыртқы көрініс үшін екі түрлі нұсқаны – қара түсті дизайн немесе екі түсті кузовты таңдай алады.
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