Жаңа Lada Iskra TMS таныстырылды: 218 а.к. және секвенталды беріліс қорабы
PMEF-2026 аясында АвтоВАЗ өзінің жаңа Iskra моделінің ең ерекше нұсқаларының бірін — «TMS Motorsport» компаниясымен бірлесіп жасалған жарысқа арналған Lada Iskra TMS автомобилін таныстырды. Әзірлеуші автоспорт әлемінде жақсы танымал: дәл осы технологиялар негізінде 2014 жылы британдық шабандоз Роб Хафф Макао трассасында рекорд орнатқан Lada Granta TC1 құрастырылған болатын. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды.
Lada Iskra TMS капотының астында 218 а.к. қуат және 280 Н·м айналу моментіне ие 1,6 литрлі турбомотор орналасқан. Онымен бірге 6 сатылы секвенталды механикалық беріліс қорабы жұмыс істейді. Секвенталды қорап берілістерді барынша жылдам және қатесіз ауыстыруға мүмкіндік береді. Классикалық «механикадан» айырмашылығы, бұл механизм берілістерді тек тізбектей — жоғары немесе төмен (бір уақытта тек бір сатыға) ауыстыруға мүмкіндік береді.
Жарыстарға қатысу үшін автомобиль дәнекерленген қауіпсіздік каркасы бар жеңілдетілген кузов, жетілдірілген аэродинамикалық обвес, сығылу және кері серпілу параметрлері реттелетін жаңғыртылған күшейтілген аспа, сондай-ақ жаңа 17 дюймдік дөңгелек дискілерімен жабдықталды.
Жоба жаңа форматтағы ұзақ мерзімді жарыстар — монокубокке қатысуға бағытталған, ал Lada Iskra TMS қатысатын алғашқы жарыстар келесі жылға жоспарланған. Бұған дейін RCI Service тюнинг компаниясы да Lada Iskra моделінің 160 а.к. қуаты бар алғашқы турбонұсқасын жасайтынын хабарлаған болатын.
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