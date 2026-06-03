Билеушілер және олардың автомобильдері: Әлем көшбасшылары рөлге отырған дәуір
Мемлекет басшылары үшін арнайы көлік құралдарын жасау дәстүрінің тарихы тереңде жатыр, әрі олардың көбі нағыз автоәуесқойлар болған. Мысалы, АҚШ президенттерінің алғашқы ресми автомобилі бу қозғалтқышымен жүрген. 1907 жылы соғыс министрі Уильям Тафт үкімет үшін екі White Pullman tourer үлгісін сатып алу бастамасын көтерді. Теодор Рузвельт атпен жүруді жөн көргенімен, Тафт 1909 жылы президент болған соң бұл көліктерді белсенді пайдалануды жалғастырды. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
Қызығы сол, автомобиль Германияда ойлап табылғанымен, кайзер Вильгельм II оны «уақытша құбылыс» деп санап, 1900-жылдарға дейін өз көлігіне ие болмаған. Әлемдегі алғашқы автокөлік иесі билеушілердің бірі Түркия сұлтаны Абдулхамид II болды, ол күтпеген жерден Британияда шығарылған электромобильді таңдады. Лондондық Acme & Immisch Electric Works компаниясы жасаған бұл көлік сағатына 5-6 миль жылдамдықпен жүре алған.
Үндістан махараджалары да автомобиль жасаудың алғашқы жанкүйерлері қатарында болды. Морви махараджасы Вагджи Раваджи II 1897 жылы Британияға сапары кезінде сағатына 40 миль жылдамдықпен жүргісі келген, бірақ іс жүзінде 20-22 миль жылдамдыққа жеткенде тежегішті басуды сұрап, жылдамдыққа таңғалғанын білдірген. Тикари махараджасы әлдеқайда батыл болып, 1906 жылы өз Renault көлігімен жарыстарға қатысты.
Азияның тағы бір танымал автоәуесқойы Ауғанстан әмірі Хабибулла хан болды. Ол 1907 жылы Үндістанға сапары кезінде Wolseley-Siddeley автомобиліне қызығушылық танытты. Бірнеше жылдан кейін ол британдық фирмадан бүгінгі құнмен 3,1 миллион фунт стерлингке тең техникаға тапсырыс берді. Әмір халқының бұл жаңа өнертабысты үйренгенін қалап, бір топ ауғанды автомобильдерге қызмет көрсетуді үйрену үшін Мумбайға жіберді.
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