Жаңа қозғалтқышты және мырышталған кузовты Lada Niva Legend өндірісі іске қосылады
«АвтоВАЗ» компаниясы 2026 жылдың 20 шілдесінен бастап жаңартылған Lada Niva Legend моделінің сериялық өндірісін жолға қойуды жоспарлап отыр. Бұл туралы компания басшысы Максим Соколов ПМЭФ-2026 форумы аясында мәлімдеді. Оның сөзінше, аңызға айналған жол талғамайтын көлік жаңа жинақталымдармен, қуаттырақ қозғалтқышпен және қосымша опциялармен ұсынылады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .
Бұған дейін компания аталған модельдің 1,8 литрлік, 8 клапанды және 90 ат күшіне ие қозғалтқышпен жабдықталатынын нақтылаған болатын. Дәл осындай мотор қазіргі уақытта Lada Niva Travel модельдеріне орнатылуда. Жаңартудың ең маңызды аспектілерінің бірі — Lada Niva Legend тарихында алғаш рет кузов элементтері үшін екі жақты мырышталған болаттың қолданылуы.
Атап айтқанда, автомобильдің алдыңғы панелі («теледидар»), капоты, төбесі, жүксалғыш есігі және артқы алжапқышы коррозияға төзімді мырышталған металдан жасалады. Сондай-ақ қауіпсіздік жүйесінде де өзгеріс болып, жүргізушіге арналған фронтальды қауіпсіздік жастығы (airbag) енгізіледі.
Техникалық бөлігінде автомобильдің алдыңғы аспасы жаңғыртылды: көлденең тұрақтылық стабилизаторы алға жылжытылды. Бұл өзгеріс басқарылушылық пен жүріс ырғағын жақсартуы күтілуде. Жалпы алғанда, жаңартылған Lada Niva Legend моделінде 100-ден астам жаңа және 60-тан астам жаңғыртылған бөлшектер мен тораптар қолданылды.
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