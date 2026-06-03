394 ат күші және 1100 км жүріс қоры: Lada Azimut гибридті прототипі дайындалуда
«АвтоВАЗ» компаниясы 2026 жылдың төртінші тоқсанында жаңа Lada Azimut кроссоверінің сатылымын бастауды жоспарлап отыр. Бұл туралы компания басшысы Максим Соколов ТАСС агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, модельді өндіру келесі тоқсанда басталады, ал алғашқы автомобильдер жыл соңына дейін дилерлерге жеткізіледі деп күтілуде. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Сондай-ақ Соколов Lada Azimut моделінің гибридті прототипі 2026 жылдың соңына дейін таныстырылуы мүмкін екенін атап өтті. Барлық перспективалы әзірлемелер сериялық өндіріске жетпесе де, мамандар осы прототип арқылы модельдің болашақ мүмкіндіктерін бағалауды көздеп отыр. Жаңа гибридті нұсқаның техникалық сипаттамалары қазірдің өзінде жарияланды.
Болашақ гибридті Lada Azimut толық жетекті (AWD) жүйемен, 394 ат күшіне ие қуат қондырғысымен және 100 км/сағ жылдамдыққа 5,7 секундта жету мүмкіндігімен ерекшеленеді. Ең бастысы, автомобиль бір рет жанармай құю және қуаттау арқылы 1100 км қашықтықты жүріп өте алады. Бұл көрсеткіш ресейлік бренд үшін мүлдем жаңа кезең болып саналады.
Сонымен қатар, «АвтоВАЗ» автомобильдерге жазылу бағдарламасын кеңейту мәселесін қарастыруда. Қазіргі уақытта бұл қызмет Lada Vesta үшін қолжетімді, бірақ болашақта тізімге Lada Largus, Lada Iskra және жаңа Lada Azimut кроссоверлері де енуі мүмкін. Бұған дейін Lada автомобильдерінде автопилот және жасанды интеллект жүйелерінің пайда болатыны туралы да хабарланған болатын.
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