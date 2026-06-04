Lada Azimut сатылымға шықпай тұрып турбоқозғалтқышпен жабдықталды

·83·Авто
Lada Azimut сатылымға шықпай тұрып турбоқозғалтқышпен жабдықталды

АвтоВАЗ басшысы Максим Соколовтың мәлімдеуінше, Lada Azimut кроссовері қазіргі уақытта турбоқозғалтқышпен сынақтан өтуде. Жаңа модельді сериялық өндіру туралы түпкілікті шешім осы сынақтардың нәтижесі бойынша қабылданады. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Компания басшылығы жақын арада флагмандық модельдерді, ең алдымен Lada Azimut автомобилін гибридті және турбоқозғалтқыштармен жабдықтауды жоспарлап отыр. Мұндай прототиптің ағымдағы жылдың соңына дейін көпшілікке таныстырылуы күтілуде.

Айта кету керек, әңгіме тек Ресейде өндірілген агрегаттар туралы ғана емес, сонымен қатар серіктестік аясында алынған қозғалтқыштар туралы да болып отыр. Қазіргі уақытта Lada брендінің Granta, Vesta, Niva, Largus және Iskra сияқты барлық сериялық модельдері тек атмосфералық қозғалтқыштармен жабдықталған.

Lada Azimut кроссоверін сериялық өндіру ағымдағы жылдың үшінші тоқсанында басталып, сатылым төртінші тоқсанда жолға қойылады деп жоспарланған. Жаңа модель Lada Vesta платформасының жаңғыртылған нұсқасы негізінде құрастырылған.

Lada AzimutАвтоВАЗТурбоқозғалтқышАвтомобильLada Vesta
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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