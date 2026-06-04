2026 жылы 3 мың дана Lada Azimut шығарылады
Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумында (СПХЭФ-2026) АвтоВАЗ компаниясы өзінің жаңа Lada Azimut кроссоверін таныстырды. Іс-шара аясында жаңа модельдің өндіріс жоспарлары мен бағасы туралы алғашқы мәліметтер белгілі болды. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
«Автопоток» Telegram-арнасының хабарлауынша, ағымдағы жылға арналған Lada Azimut өндіріс жоспары өте қарапайым — барлығы 3 мың автомобиль. Бұл көліктердің бір бөлігі дилерлік орталықтарға көрме үлгілері мен шоу-румдар үшін жеткізіледі деп күтілуде.
АвтоВАЗ басшысы Максим Соколов жаңа кроссовердің бағасына тоқталды. Оның айтуынша, түпкілікті құн макроэкономикалық факторларға, атап айтқанда Орталық банктің негізгі мөлшерлемесі мен жыл соңындағы рубль бағамына байланысты болады.
Компания басшылығы Lada Azimut бағасын сатып алушылар үшін «қолайлы, бәсекеге қабілетті және қолжетімді» етуге уәде беруде, алайда нақты сандар ресми сатылым басталғанға дейін құпия сақталады.
Еске сала кетейік, бұрын 394 ат күшіне ие гибридті қозғалтқышы бар Lada Azimut прототипі туралы ақпарат тараған болатын. Бұл гибридті нұсқа бір рет жанармай құю және қуаттау арқылы 1100 км жол жүре алатыны айтылуда.
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