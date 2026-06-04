Toyota Alphard және Vellfire жаңартылды: одан да жайлы және арзан гибридті нұсқалар

·75·Авто
Toyota Alphard және Vellfire жаңартылды: одан да жайлы және арзан гибридті нұсқалар

Toyota компаниясы Жапония нарығында өзінің танымал Alphard және Vellfire минивэндерін жаңартты. Сыртқы келбеті іс жүзінде өзгеріссіз қалғанымен, модельдер қатары жаңа жинақтамалармен толықтырылды және техникалық жабдықталуы айтарлықтай жақсарды. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Alphard моделінде жаңа PHEV Z жинақтамасы пайда болды. Бұл өзгеріс қуатталатын гибридті жүйесі бар нұсқаны әлдеқайда қолжетімді етті, себебі бұрын бұл құрылғы тек ең қымбат Executive Lounge нұсқасында ұсынылатын. Сондай-ақ, кәдімгі гибридті HEV G нұсқасы да сатылымға шықты. Көлікке қосымша 19 дюймдік дөңгелек дискілері, төбедегі қос люк, табиғи ағаштан жасалған әрлеу материалдары және 14 дюймдік экраны бар мультимедиялық жүйені орнату мүмкіндігі қосылды.

Техникалық бөлімдегі өзгерістер жүргізу жайлылығына бағытталған. Енді Toyota Alphard базалық нұсқада жиілікке тәуелді жаңа амортизаторлармен жабдықталады. Күштік қондырғылар сақталды: бензинді, өздігінен қуатталатын гибридті және желіден қуатталатын PHEV жүйелері бар. PHEV нұсқасы тек E-Four толық жетекті жүйесімен сатылады, ал қалған модельдер алдыңғы немесе толық жетекті болуы мүмкін.

Салонның ішкі бөлігінде қола түстес акценттер стандартты жабдықтауға енді. Жаңартылған Toyota Alphard бағасы Жапонияда 4 970 000 иеннен (шамамен 31 100 доллар) басталады, ал ең сәнді HEV Spacious Lounge нұсқасы 14 850 000 иенге (92 900 доллар) бағалануда. Спорттық дизайнға ие Vellfire моделі 42 300 доллардан 68 300 долларға дейінгі баға аралығында ұсынылады.

ToyotaAlphardVellfireМинивэнАвтоөнеркәсіп
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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