Stellantis жаңа стратегиясын жариялады: басты назар өнім сапасында
Stellantis концернінің Америка брендтері бойынша басшысы Тим Кунискис Инвесторлар күнінде «Өнім — патша» деп атап өтті. Бұл мәлімдеме компанияның жаңа даму стратегиясын толық көрсетті. Аталған шарада көпұлтты алып өткен сәтсіздіктерден арылу және тоқыраған нарықта өсімге жету жоспарын ұсынды. Бұл туралы Autocar.co.uk хабар береді.
21 мамырда өткен бұл конференция 2022 жылғы шарадан түбегейлі ерекшеленді. Сол кезде бұрынғы бас директор Карлос Таварес 14 брендті біріктірген жаңа компания туралы өз көзқарасын білдірген еді. Бұл жолғы өзгерістер шараның өтетін орнының Амстердамнан Мичиган штатына ауыстырылуынан да байқалды.
Компания басшылығы енді басты назарды автомобильдер сапасын арттыруға және өндіріс көлемін кеңейтуге аударып отыр. Stellantis құрамына кіретін Jeep, Ram, Dodge және Chrysler сияқты брендтер жаңа модельдер үстінде жұмыс істеуде. Бұл жаһандық автомобиль нарығында бәсекелестік артықшылыққа ие болуға қызмет етеді.
Сарапшылардың пікірінше, Stellantis осы батыл қадам арқылы тек дәстүрлі іштен жану қозғалтқышты автомобильдерде ғана емес, электромобиль және гибрид сегменттерінде де өз позициясын нығайтқысы келеді. Компанияның жаңа жоспары инвесторларда үлкен қызығушылық тудырды және болашақ өсу қарқынына сенім ұялатты.
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