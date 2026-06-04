2005 жылғы BMW 3 Series-пен 8000 шақырым: Классиканы күнделікті жүргізуге бола ма?
2005 жылы шығарылған автомобильді ұзақ мерзімді сынақтан өткізгеніме тура жиырма жыл болды. Ал бүгін біздің алдымызда сол дәуірдің аңызы — E46 буынына жататын BMW 330Ci купесі тұр. Бұл автомобиль жаңа кезіндегідей мінсіз болмаса да, өз тартымдылығын әлі жоғалтқан жоқ. Оның капотының астында 5900 айналымда 228 ат күшін және 3500 айналымда 332 Нм момент беретін 3,0 литрлік алты цилиндрлі атмосфералық қозғалтқыш орналасқан. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
Бұл BMW 330Ci алты сатылы механикалық беріліс қорабымен, артқы жетекпен және гидравликалық руль күшейткішімен жабдықталған. Заманауи автомобильдерден айырмашылығы, мұнда аудио жүйенің дыбысын реттеуге арналған нақты тұтқа бар және жол белгілерін тани алмағанда тітіркендіретін сигналдар берілмейді. 89 000 миль (шамамен 143 000 км) жүріп өткен бұл дана eBay арқылы 8990 фунт стерлингке сатып алынды және заманауи жайлылықтарды қосу үшін бірнеше мың фунт жұмсалды.
Автомобильге смартфон интеграциясы, артқы көрініс камерасы, бейне тіркеуіштер, GPS-трекер, соқыр аймақ мониторлары және проекциялық дисплей (HUD) сияқты технологиялар орнатылды. Соған қарамастан, 20 жастағы BMW 330Ci-ді жүргізу тәжірибесі өзгеріссіз қалды. Заманауи электромобильдердің жанында ол едәуір аласа көрінеді. Ұзындығы 4,5 метр болса да, ені 1,8 метрден аз, бұл оны тар көшелерде жүру үшін өте ыңғайлы етеді.
Салонда материалдардың сапасы мен эргономикасы әлі де жоғары деңгейде. Электрмен басқарылатын орындықтар сәл тозған болса да, жайлылық пен тіреуді жақсы сақтап тұр. Рөл дөңгелегі мінсіз реттеледі және барлық негізгі басқару элементтері дәл қажетті жерде орналасқан. Ең бастысы, мұнда кілтті салуға арналған арнайы ұяшық бар — бұл нағыз жүргізушілерге арналған классикалық дәуірдің соңғы үлгілерінің бірі.
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