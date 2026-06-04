Ford 2029 жылға қарай Еуропада ралли стиліндегі бес жаңа модель шығарады
Ford компаниясы 2029 жылға қарай Ұлыбритания мен Еуропа нарықтарында бес жаңа автомобиль моделін сатылымға шығару арқылы ауқымды шабуылға өтетінін жариялады. Бұл жаңа модельдер брендтің раллидегі бай мұрасына сүйене отырып жасалады және аймақтағы сатып алушыларды қайтаруға қызмет етеді. Жаңа топтама B және C сегменттерін қамтып, олардың арасында Bronco стиліндегі SUV, шағын электрлі хэтчбек және Renault платформасында салынатын кроссоверлер бар. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
Компания сондай-ақ коммерциялық автомобильдер қатарын кеңейтіп, жаңа Transit City фургонымен бірге аса қуатты Ranger Super Duty пикапын да ұсынатынын растады. Ford ондаған жылдар бойы Fiesta және Focus сияқты модельдерімен сату рейтингінде көш бастағанымен, соңғы жылдары нарықтағы үлесі біршама төмендеген еді. Бұған аталған модельдерді өндіруді тоқтатып, зауыттарды Volkswagen Group платформасындағы Explorer және Capri электрлі кроссоверлеріне бейімдеу себеп болды.
Ford компаниясының Еуропа бөлімінің басшысы Джим Баумбик брендтің аймақтағы болашағына сенім білдіріп, «Біз жай ғана бәсекелеспейміз, біз жеңіске жету үшін келдік», деп атап өтті. Жаңа стратегия «Ready Set Ford» деп аталады және ол брендтің жол талғамайтын және жоғары өнімді автомобильдер жасаудағы мықты тұстарына назар аударады. Автомобильдердің дизайны мен басқару сипаттамалары ралли жарыстарының рухында қалыптастырылады.
Жаңа модельдер қатарында 2028 жылдан бастап Валенсиядағы зауытта өндірілетін ықшам SUV ерекше маңызға ие. Бұл автомобиль жаһандық Bronco отбасының бір бөлігі болып, Ford Kuga-мен бірдей K2 платформасында салынады деп күтілуде. Ford басшысы Джим Фарлидің сөзінше, компания Bronco атауын жай ғана бір модельден бүкіл әлемге танымал жаһандық брендке айналдыруды мақсат етіп отыр.
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