Жеті орынды Skoda Peaq: жаңа флагмандық кроссовердің алғашқы суреттері жарияланды
Чехиялық автоөндіруші Skoda өзінің жаңа флагманы — Peaq кроссоверінің дизайн эскиздерін ресми түрде ұсынды. 23 маусымда Оңтүстік Францияда өтетін тұсаукесер алдында жарияланған бұл жеті орынды электромобиль брендтің жаңа "Modern Solid" дизайн философиясын бойына сіңірген. Автомобиль нарықта Peugeot E-5008 және Mercedes-Benz GLB Electric сияқты модельдермен бәсекелеседі деп күтілуде. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .
Skoda Peaq сыртқы келбеті ерекше Т-тәрізді LED шамдары, "Tech-Deck Face" деп аталатын радиатор торы және массивті бамперлерімен ерекшеленеді. Дизайн жөніндегі басшы Карл Нойхольдтың айтуынша, автомобильдің нақты сызықтары мен теңгерімді пропорциялары оған заманауи әрі сенімді көрініс береді. Кроссовердің ұзындығы 4,9 метрді құрайды, бұл қазіргі Enyaq моделінен 250 мм-ге, ал ішкі жану қозғалтқышы бар Kodiaq моделінен 110 мм-ге ұзынырақ.
Техникалық тұрғыдан Peaq моделі Volkswagen Group компаниясының MEB платформасына негізделген. Сынақ нұсқасы 282 ат күшіне ие электр қозғалтқышымен және 86 кВт/сағ сыйымдылығы бар аккумулятормен жабдықталған, ол бір зарядта 610 шақырымнан (380 миль) астам жол жүре алады. Сондай-ақ, 295 ат күшіне ие қос моторлы 90X нұсқасы және 201 ат күшіне ие, 59 кВт/сағ батареялы базалық "60" модификациясы да сатылымға шығады.
Жаңа электромобильдің бағасы 50 000-нан 60 000 фунт стерлингке дейін болады деп болжануда. Бұл көрсеткіш Kia EV9 және Volvo EX90 сияқты бәсекелестерінен айтарлықтай арзан. Skoda Peaq жаздың соңында нарыққа шығарылады деп жоспарланған және бұл брендтің электрлендіру стратегиясындағы ең маңызды қадамдардың бірі болады.
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