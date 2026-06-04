Ford Еуропа нарығына оралуда: Fiesta, Bronco және жаңа кроссоверлер

·60·Авто
Ford Еуропа нарығына оралуда: Fiesta, Bronco және жаңа кроссоверлер

Ford компаниясы алдағы төрт жыл ішінде Ұлыбритания және Еуропа Одағы нарықтары үшін бес жаңа модельді таныстыратынын жариялады. Олардың қатарында аңызға айналған Fiesta атауын қайта жаңғыртуы күтілетін жаңа электрлік хэтчбек те бар. Ford-тың Еуропадағы жеңіл автомобильдер бөлімінің басшысы Джим Баумбик жаңа модельдер Ford брендінің бай мұрасына сай келетін жүргізу динамикасына ие болатынын уәде етті. Бұл туралы Autocar.co.uk хабарлайды .

Жаңа модельдер қатарына көп энергиялы (multi-energy) Bronco стиліндегі SUV, Renault платформасында құрылатын кроссовер және Geely-мен ынтымақтастықта шығарылуы күтілетін екі плагин-гибридті кроссовер кіреді. Ford ондаған жылдар бойы Fiesta және Focus сияқты модельдерімен Еуропадағы сатылым рейтингтерінде көш бастап тұрғанымен, соңғы жылдары осы модельдерді шығаруды тоқтатуына байланысты нарықтағы үлесін сәл жоғалтқан еді.

Компанияның жаңартылған стратегиясы аймақтағы сатылымның 80 пайызын құрайтын B және C сегменттеріне бағытталған. Барлық жаңа модельдердің ұзындығы 4,0 метрден 4,65 метрге дейін болады. Жаңа қатардың басты кейіпкерлерінің бірі — АҚШ нарығында табысқа жеткен Bronco отбасының бір бөлігі болатын шағын SUV. Бұл модель 2028 жылдан бастап Ford-тың Валенсиядағы зауытында Kuga моделімен бірге шығарылады.

Сондай-ақ, 2028 жылы Renault-мен ынтымақтастықта жаңа электрлік хэтчбек пен кроссовер шығару жоспарлануда. Олар Renault 5 және Nissan Micra модельдерінде қолданылатын RGMP Small платформасына негізделеді. Ford өкілдерінің айтуынша, бұл көліктер ерекше дизайнға және ралли стиліндегі басқару қасиеттеріне ие болады, бұл оларды бәсекелестерден ерекшелендіреді.

FordFiestaBroncoЭлектромобильКроссовер
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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