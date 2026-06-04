Kia Seltos 2027 таныстырылды: 190 а.к. және 8 сатылы автоматты беріліс қорабы

·253·Авто
Kia Seltos 2027 таныстырылды: 190 а.к. және 8 сатылы автоматты беріліс қорабы

Kia компаниясы Америка нарығы үшін жаңартылған Seltos 2027 модель жылдық кроссоверінің техникалық сипаттамалары мен бағаларын жариялады. Көлік заманауи дизайн, үлкейтілген өлшемдер және кеңейтілген жабдықтар жиынтығына ие болды. Сыртқы түрі бойынша жаңа Seltos брендтің флагмандық модельдері — Telluride және EV9 стиліне жақындады. Бұл туралы Ixbt.com хабар таратады.

Кроссовер жаңа жарық диодты оптика, қайта өңделген радиатор торы және заманауи кузов детальдарымен жабдықталған. Бастапқы нұсқа 12,3 дюймдік экраны бар мультимедиа жүйесі, цифрлық аспаптар панелі, электронды көмекшілер және 147 а.к. қуаты бар 2,0 литрлік атмосфералық қозғалтқышпен жабдықталған. Бұл қозғалтқыш вариатормен жұптастырылған.

Қымбат комплектацияларда жүргізуші орындығының электр жетегі, смартфондар үшін сымсыз қуаттағыш, орындықтарды жылыту, екі аймақты климат-бақылау және жүксалма есігінің электр жетегі қарастырылған. Модель қатарының ең жоғарғы сатысында X-Line SX нұсқасы орналасқан, ол 1,6 литрлік, 190 а.к. қуаты бар турбоқозғалтқыш, 8 сатылы автоматты беріліс қорабы және толық жетек (AWD) жүйесімен жабдықталған.

АҚШ нарығында Kia Seltos 2027 бағасы 24 990 доллардан басталады, ал ең жоғары комплектация 32 790 долларды құрайды. Кейінірек Kia гибридтік нұсқаны да сатылымға шығаруды жоспарлап отыр, бірақ оның бағасы әзірге ашылған жоқ. Анықтама үшін, АҚШ-та Kia сатылымдары күрт өсіп, Telluride және Sportage Hybrid модельдері ең сұранысқа ие болып тұр.

KiaSeltosКроссоверКөлікТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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