Температура нөлден төмендейді: Өзбекстанға суық және ылғалды ауа ағыны келе жатыр
Өзбекстан аумағына ылғалды және суық ауа массаларының енуіне байланысты ел бойынша ауа райы күрт өзгереді. «Өзгидромет» орталығы ұсынған шұғыл ақпаратқа сәйкес, 10 қарашадан бастап республиканың бірқатар облыстарында қатты жауын-шашын, найзағай және ауа температурасының айтарлықтай төмендеуі күтілуде.
Сондай-ақ, кейбір аймақтарда желдің жылдамдығы күшейіп, солтүстік облыстарда маусымның алғашқы қары жауу ықтималдығы бар.
Температура күрт төмендейді: Қар мен қатты жел қаупі
Синоптиктердің ескертуінше, апта ішінде күтілетін негізгі метеорологиялық өзгерістер мынадай:
Жауын-шашын және найзағай: Республиканың көптеген аймақтарында қатты жаңбыр жауып, найзағай ойнап, атмосфералық қысымның тұрақсыздығы байқалады;
Желдің күшеюі: Кей жерлерде желдің жылдамдығы секундына 13–18 метрге дейін күшейіп, шаңды дауылдар мен қатты желдер туындауы мүмкін;
Солтүстікте жаңбыр қарға айналады: Қарақалпақстан Республикасында және солтүстік аймақтарда ауа райының суытуына байланысты жаңбырдың қарға айналуы болжануда;
Кешкі суықтар: Апта ішінде түнгі температура күрт төмендеп, республиканың кейбір аймақтарында түнгі уақытта термометр бағанасы -2 градусқа дейін аяздыкөрсетеді.
Аймақтар бойынша күтілетін ауа райы көрінісі
Аймақ / Қала
Күтілетін жауын-шашын
Ауа температурасы және жел
Қосымша мәліметтер
Қарақалпақстан Республикасы
Қатты жаңбыр, кей жерлерде қарға айналады
Түнде -2°C-қа дейін аяз, күндіз салқын
Маусымның алғашқы қары жауу ықтималдығы
Ташкент қаласы
10–11 қарашада мезгіл-мезгіл жаңбыр; 12 қарашада жауын-шашын күтілмейді
Жел күшеюі мүмкін, температура төмендейді
12 қарашадан бастап ауа райы ашылады деп күтілуде
Облыстар (орталық және оңтүстік аймақтар)
Қатты жаңбыр және найзағай
Желдің жылдамдығы 13–18 м/с-қа жетеді
Суық және ылғалды ауа ағыны толық қамтиды
Астанада жағдай қандай болады?
Ташкент қаласында 10 және 11 қараша күндері мезгіл-мезгіл жаңбыр жауу ықтималдығы жоғары. Ауа райы айтарлықтай салқындайды.
Алайда 12 қараша күні астанада жауын-шашын тоқтап, ауа райының ішінара ашылуы және салыстырмалы түрде құрғақ болуы болжануда. Мамандар жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жолдарда сақтықты арттыруды, қажет болмаса кешкі уақытта ағаштар мен жеңіл құрылымдардың астында тұрмауды ұсынады.
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