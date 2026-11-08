Ерте әжімнің себебі: Кореялық хирург теріні тез қартайтатын 5 өнімді атады
Тері күтімі мен мінсіз жастықтың құпиялары бойынша әлемде көшбасшы саналатын Оңтүстік Корея мамандары қымбат кремдер мен косметикалық процедуралар әрқашан күтілген нәтижені бере бермейтінін алға тартады.
Оңтүстік кореялық танымал пластикалық хирург Чой Хён Нам бет терісіндегі бөртпелер, көз айналасындағы жағымсыз ісінулер және мезгілінен бұрын терең әжімдердің пайда болуына тікелей себеп болатын күнделікті мәзірдегі 5 қауіпті өнімді атады. Маманның айтуынша, ішкі тамақтану тәртібі реттелмесе, сыртқы процедуралар нәтижесіз болып қала береді.
Терінің 5 негізгі «жауы» және олардың теріс әсері
Дәрігер бет құрылымы мен дерма қабатын бұзатын факторларды келесідей түсіндірді:
Алкоголь — терінің 1-ші нөмірлі жауы:
Спирттік ішімдіктер ағзаны қатты сусыздандырады (дегидратация). Соның салдарынан бет терісі ылғалдылығын жоғалтып, құрғайды және ұсақ әжімдер бірнеше есе айқындала бастайды;
Өңделген ет (шұжықтар мен сосискалар):
Құрамындағы консерванттардың жоғары мөлшері, химиялық қоспалар және артық тұз тіндердегі созылмалы қабыну процестерін күшейтеді. Бұл жасушалардың жаңаруын баяулатып, қартаю процесін тездетеді;
Қуырылған және майлы тағамдар:
Жоғары температурада қуырылған тағамдар май бездерінің шамадан тыс белсенділігіне әкеледі. Нәтижесінде теріде артық май бөлініп, тесікшелер (поралар) бітеліп, бетке әртүрлі безеу мен бөртпелердің шығуы көбейеді;
Тәттілер және артық қант:
Қант қанға тез сіңіп, гликозилдену процесін тудырады. Бұл жағдай терінің серпімділігі мен эластикасы үшін жауап беретін ең маңызды ақуыз — коллагенді бұзады, нәтижесінде бет терісі салбырап қалады;
Рамен (тез дайындалатын кеспе) және тұзды тағамдар:
Натрий мөлшері өте жоғары мұндай тағамдар ағзада суды жасанды түрде ұстап қалады. Бұның салдары таңертең оянғанда беттің ісінуі, қабақ және көз айналасында жағымсыз ісіктердің пайда болуымен көрінеді.
Маман кеңесі: Сау және жас теріге қалай қол жеткізуге болады?
Хирург Чой Хён Намның айтуынша, беттің табиғи жарқырауы мен серпімділігін сақтау үшін рационды толығымен қайта қарау қажет.
Күнделікті мәзірде таза ауыз суды жеткілікті мөлшерде ішу, тұзды және жартылай дайын өнімдерді жаңа піскен жеміс-жидектер мен антиоксиданттарға бай табиғи өнімдерге алмастыру кез келген хирургиялық операциядан гөрі ұзақ мерзімді және қауіпсіз нәтиже береді.
Жазылыммен жарнама болмайды
Zamin Premium — айына 4 900 сом
Пікірлер0
…