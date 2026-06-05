Миршакар Файзуллоев «Шұхрат» медалін алған алғашқы стендап-комик атанды

·134·Мәдениет
Миршакар Файзуллоев «Шұхрат» медалін алған алғашқы стендап-комик атанды

Стендап-комик Миршакар Файзуллоев «Шұхрат» медалімен марапатталды. Ол Мемлекет басшысының мәдениет, өнер және әдебиет саласы өкілдерін марапаттау туралы жарлығына сәйкес осы құрметке ие болды.

Шығармашылық тұлғаның айтуынша, ол бұл қуанышты жаңалықты естіген кезде отбасының ортасында болған. Алғашында оны немен құттықтап жатқанын түсінбеген, кейін оған жарлықтың скриншоттарын жіберген.

«Хабарым да болмады. Бәрі құттықтай бастады. Кейін өзім де қатты қуандым», — дейді Миршакар Файзуллоев.

Оның ата-анасы да бұл жаңалықтан қуанды. Өнер иесінің сөзінше, бұл олардың отбасындағы екінші «Шұхрат» медалі, бұрын мұндай марапат оның әкесіне берілген.

Міршакар Файзуллаев«Шұқрат» медаліӨзбекстан
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Via Marokand» тобының мүшесі сахнада микрофонды төңкеріп ұстап ән айтқаны баршаны таң қалдырды«Via Marokand» тобының мүшесі сахнада микрофонды төңкеріп ұстап ән айтқаны баршаны таң қалдырдыКеше, 12:19Жұлдыз Осмонованың концертінде күтпеген жағдай орын алдыЖұлдыз Осмонованың концертінде күтпеген жағдай орын алдыКеше, 11:01Райхонның жанкүйерлері күткен «No stress» әні барлық платформада жарық көрдіРайхонның жанкүйерлері күткен «No stress» әні барлық платформада жарық көрдіКеше, 08:41Зиёда өзінің «Yomoney» деп аталатын керемет әнінің премьерасын ұсынды!Зиёда өзінің «Yomoney» деп аталатын керемет әнінің премьерасын ұсынды!Кеше, 08:29
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)
Ботир Қодиров пен Шахло Салаевадан «Xorazmning qizlari» атты жаңа дуэт!
Ботир Қодиров пен Шахло Салаевадан «Xorazmning qizlari» атты жаңа дуэт!