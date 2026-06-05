Наманганда жиналған мыңдаған жанкүйерлер Жұлдыз Османованы таңғалдырды (бейне)
Өзбекстанның халық әртісі Жұлдыз Османованың Наманганға сапары күтілгеннен де үлкен шу тудырды.
Әншіні қарсы алу үшін көптеген жанкүйерлер оның көлігі өтетін жолдарда алдын ала жиналып тұрды. Жұлдыз Османованың көлігі көрінген сәтте топ ішінде айқайлар, қол шапалақтаулар және қуанышты шулар естілді.
Әнші жанкүйерлеріне немқұрайлы қарамады — ол көлік терезесін түсіріп, қол бұлғап, барлығына шын жүректен сәлемдесті. Бұл жиналғандардың көңіл-күйін одан әрі көтерді.
Концерттің басында көрермендер саны барлығын таңғалдырды. Соншалықты көп адам жиналғаны сонша, тіпті әншінің өзі де мұндай назар мен мейірімнен таңғалып, қуанышын жасыра алмады.
Бұл оқиға әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, жанкүйерлер тарапынан жылы пікірлер мен таңданыспен қабылданды.
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