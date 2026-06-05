Райхонның жанкүйерлері күткен «No stress» әні барлық платформада жарық көрді
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Әнші Райхон Ғаниеваның жанкүйерлері күткен «No stress» атты жаңа әні мен бейнебаяны бүгін барлық музыкалық платформада жарық көрді.
Райхон әлеуметтік желідегі парақшасында әнді енді радиостанциялардан, YouTube арнасынан және музыкалық платформалардан тыңдауға болатынын хабарлады.
Әнші жанкүйерлерінің пікірі мен пікірлерін асыға күтетінін білдіріп, әр шығармашылық туынды тыңдармандардың махаббаты мен қолдауы үшін жасалатынын атап өтті.
«Ән сіздерге ұнайды деп үміттенемін. Әрқашан бірге болайық және ең бастысы – ешқашан күйзеліске түспеңіз», – деп жазды Райхон.
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