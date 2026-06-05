Зиёда өзінің «Yomoney» деп аталатын керемет әнінің премьерасын ұсынды!

·114·Мәдениет
Зиёда өзінің «Yomoney» деп аталатын керемет әнінің премьерасын ұсынды!

Өзбекстандық танымал әнші Зиёда жанкүйерлеріне кезекті музыкалық жаңалығын таныстыруға дайындалуда. Әртіс әлеуметтік желілердегі парақшалары арқылы «Yomoney» деп аталатын жаңа әнінің жақын арада жарық көретінін хабарлады.

Әнші қысқа видеоүзіндімен бірге: «Жақын арада сіздер үшін жаңа ән — "Yomoney"», деп пікір қалдырды. Бұл хабарлама қысқа уақыт ішінде жанкүйерлердің назарын аударып, көптеген пікірлерге себеп болды.

Зиёданың шығармашылығын бақылап жүрген жанкүйерлер жаңа әнді үлкен қызығушылықпен күтіп отырғандарын білдіріп, әншіге сәттілік тілеуде. Кейбіреулері әннің атауының ерекше екенін атап өтіп, премьераның қандай стильде болатынына қызығушылық танытты.

ӨзбекстанЗиёдаЁмоней
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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