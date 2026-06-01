Кәсіпкердің пайдасына 750 млн сум өндірілді

·67·Қоғам
Кәсіпкердің пайдасына 750 млн сум өндірілді

Мәжбүрлі орындау бюросының Алмазар аудандық бөлімінің іс жүргізуінде Ташкент ауданаралық экономикалық сотының атқару парағы негізінде борышкер «R.T.S» ЖШҚ-дан өндіріп алушы «T.A.» ЖШҚ пайдасына жалпы сомасы 756 миллион 414 мың сумды өндіріп алу туралы атқару ісі жүргізілді.

Атқару құжаты бойынша борышкерге қарызды ерікті түрде төлеу үшін белгіленген мерзім берілді. Алайда, осы мерзім ішінде қарыз өтелмегендіктен, мемлекеттік орындаушы тарапынан борышкердің банк шоттарына және қоғам балансындағы мүліктеріне заңнамада белгіленген тәртіппен тыйым салынды.

Сондай-ақ, серіктес ұйымдармен бірлесіп жүргізілген атқарушылық әрекеттер барысында борышкерге тиесілі автокөлік іздестіру арқылы анықталып, айыппұл тұрағына қойылды.

Қолданылған мәжбүрлі орындау шараларының нәтижесін түсінген борышкер қолда бар қарызды толық өтеді.

Өндірілген қаражат өндіріп алушының шотына аударылып, атқару құжаты іс жүзінде аяқталды.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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