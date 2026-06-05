Іздеуде жүрген MAN жүк көлігі Термез көшелерінде басқа нөмірмен жүргені анықталды
Көлік құралының корпусындағы сәйкестендіру белгілерінің бояумен бүркемеленуі Мәжбүрлеп орындау бюросы (МӨБ) қызметкерлерінде күдік тудырды.
Салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді уақытылы төлеу әрбір азамат пен кәсіпкердің заңды міндеті болып табылады. Дегенмен, кейбір жағдайларда қарыздар осы міндеттемелерден жалтаруға тырысады.
Мәжбүрлеп орындау бюросының Термез аудандық бөлімінің іс жүргізуінде құрылыс саласында қызмет атқаратын кәсіпкерлік субъектісіне қатысты соттардың 24 атқарушылық құжаты бар, ал жалпы қарыз мөлшері 800 миллион сомнан асқан.
Атқарушылық іс-әрекеттер барысында қарыздар қоғамға тиесілі MAN маркалы жүк көлігінің бар екені анықталып, көлік құралы іздеуге берілген болатын. Алайда қарыздардың аталмыш көлікті басқа мемлекеттік тіркеу нөмірімен пайдаланып келгені белгілі болды.
Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде жүк көлігі Термез қаласы аумағында қозғалыс үстінде ұсталды. Көлік құралының корпусындағы сәйкестендіру белгілерінің бояумен бүркемеленуі МӨБ қызметкерлерінде күдік тудырды. Тексеру барысында көліктің нақты іздеуде жүрген және қарыздар қоғамға тиесілі екені расталды.
Нәтижесінде көлік құралы белгіленген тәртіппен мөрленіп, уақытша сақтау үшін Бюроның Термез аудандық бөліміне әкелінді.
Қазіргі уақытта осы мүлікті электронды аукцион саудалары арқылы өткізу және түскен қаражат есебінен қарызды өндіріп алу шаралары қолданылуда.
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