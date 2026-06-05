«Чодаксай» өзенінде батып кеткен жігіттің денесі бір апталық іздеуден кейін табылды
Наманган облысы Пап ауданындағы «Чодаксай» өзенінде батып кеткен 24 жастағы жігіттің денесі бір аптадан астам уақытқа созылған іздеу жұмыстарынан кейін табылды. Бұл туралы облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.
Мәліметтерге сәйкес, Ферғана облысында туған жігіт 28 мамыр күні «Шайхон» МӘЖ аумағындағы демалыс орны маңынан ағып өтетін өзенде шомылуға тыйым салынған жерге түсіп, су ағынымен батып кеткен.
Осыдан кейін іздеу-құтқару жұмыстары басталды. Құтқарушылар су бетінде және су астында үздіксіз іздеу жұмыстарын жүргізді.
4 маусым күні жігіттің денесі өзеннен табылып, тиісті мекемелерге тапсырылды. Осы оқиға бойынша Пап ауданы прокуратурасы тергеуге дейінгі тексеру шараларын жүргізуде.
ТЖД азаматтарды шомылуға тыйым салынған және қауіпті аумақтарда суға түспеуге шақырды.
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