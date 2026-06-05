Есек етін саудаға шығару ісі бойынша жағдай нақтыланды
Қашқадария облысында есек етін заңсыз сақтау және сатумен айналысқан тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды. Қарсы аудандық қылмыстық істер жөніндегі соты 13 мамырда екі айыпталушыны тұтынушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі талаптарына сай келмейтін өнімдерді айналымға шығарғаны үшін кінәлі деп таныды.
Сот материалдарына сәйкес, бұрын бірнеше рет сотталған Қарсы ауданының тұрғыны И.Х. өз үйінде санитарлық талаптарға қайшы келетін жасырын союхана ұйымдастырған. Ол әртүрлі базарлардан есектер сатып алып, оларды сою және етін сақтаумен айналысқан.
2025 жылғы 28 желтоқсанда өткізілген жедел іс-шара барысында оның үйінен 247,2 килограмм есек еті, 99 дана есек терісі мен сүйектері заттай дәлелдеме ретінде тәркіленді. Сараптама бұл өнімдердің тұтынуға жарамсыз және адам денсаулығы үшін қауіпті екенін растады.
Айыпталушы етті Ташкент қаласындағы «Чорсу» базарына апарып, ит бағушы тұлғаларға сатқанын айтты. Сондай-ақ, бұл іске жұбайының ауыр дерті – ми қатерлі ісігі себеп болғанын мәлімдеді.
Екінші айыпталушы Я.А. Қарсы ауданындағы «Карвон» мал базарында рұқсатсыз ет өнімдерін сатумен айналысқан. Жедел іс-шара барысында сатушылардан, соның ішінде одан да, жалпы 127,2 килограмм есек еті тәркіленіп, жойылды.
Алдын ала тергеу кезінде айыпталушыларға «топ болып қылмыстық тіл табысу» айыбы тағылғанымен, сотта олардың өзара қылмыстық байланысы дәлелденбеді. Осыған байланысты әрқайсысының іс-әрекетіне жеке құқықтық баға берілді.
Сот шешіміне сәйкес, И.Х. 3 жыл 25 күнге, ал Я.А. 1 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді. Сондай-ақ, оларға түнгі уақытта үйден шықпау және Қашқадария облысы аумағынан шықпау сияқты қосымша шектеулер жүктелді.
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