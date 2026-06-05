Жолаушылар алдындағы ұятсыздық үшін 15 тәулікке қамауға алынды
Ташкент қаласында қоғамдық көлікте әдеп-ғұрып ережелерін дөрекі түрде бұзған ер адам әкімшілік қамау жазасына тартылды. Оқиға түсірілген бейнежазба әлеуметтік желілерде кең тарап, қоғамда қызу талқыға себеп болды.
Астана ІІД баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға 3 маусым күні таңертең сағат 09:45 шамасында 42-бағыт бойынша жүріп келе жатқан автобус салонында орын алған.
Анықталғандай, 48 жастағы Т.С. есімді азамат қоғамдық тәртіп пен адамгершілік нормаларын елемей, жолаушылар алдында қолайсыз қылықтар жасаған.
Құқық қорғау органдары жүргізген жедел іс-шаралар нәтижесінде аталған тұлға қысқа мерзім ішінде анықталып, ұсталды.
Осы жағдай бойынша Алмалы аудандық ішкі істер бөлімі оған қатысты Әкімшілік жауапкершілік туралы кодекстің ұсақ бұзақылық және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбау баптары негізінде құжаттар ресімдеді.
Жиналған материалдар сотқа жіберілді. Сот шешімімен құқық бұзушы 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамау жазасына кесілді.
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