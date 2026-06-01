Қоқанда рұқсатсыз автошеру ұйымдастырмақ болған инстаблогерге шара қолданылды
Фарғана облысы Қоқан қаласында қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін жағдайдың алды алынды. Instagram желісінде блогерлікпен айналысатын Д.У.-ның рұқсатсыз жаппай іс-шара ұйымдастырмақ болғаны айтылуда.
Мәлім болғандай, блогер 2026 жылғы 31 мамырда сағат 17:00-де қаладағы супермаркет алдында әдемі нөмірлі автокөліктердің жиналуы бойынша видеоүндеу таратқан. Алайда бұл жиын үшін тиісті рұқсат қағазы алынбаған.
Қоқан қалалық ІІБ қызметкерлері жүргізген жедел іс-шаралар нәтижесінде құқық бұзушылықтың алды алынды. Азамат Д.У.-мен түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Сонымен қатар оның сыбайласы Ж.М.-ның ішкі істер қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбай, қарсылық көрсеткені және қоғамдық тәртіпті бұзғаны анықталды.
Оқиға бойынша Д.У. мен Ж.М.-ға қатысты әкімшілік құжаттар рәсімделіп, іс сот органына жолданды.
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