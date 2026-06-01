Кейбір кәсіпкерлерге алкоголь мен темекіні қолма-қол ақшаға сатуға рұқсат етіледі

·57·Қоғам
Кейбір кәсіпкерлерге алкоголь мен темекіні қолма-қол ақшаға сатуға рұқсат етіледі

2026 жылғы 1 маусымнан бастап кәсіпкерлердің жекелеген санаттары үшін жаңа жеңілдіктер енгізіледі. Бұл ағымдағы жылдың 26 мамырында қол қойылған Президент Жарлығында белгіленген.

Құжатқа сәйкес, қонақ үй және қоғамдық тамақтандыру қызметтерін көрсететін кәсіпкерлерге алкоголь және темекі өнімдерін сату кезінде қолма-қол ақшамен төлемдерді қабылдауға рұқсат етіледі.

Сондай-ақ, алкоголь өнімдері сатып алынған кезде, бұл субъектілердегі цифрлық таңбалау кодтары түпкілікті тұтынуға өткізілген деп есептеледі.

Қоғамдық тамақтандыру саласында кейбір қызметкерлерді мобильді қосымша арқылы жеңілдетілген тәртіппен ресімдеу мүмкіндігі де жасалады. Бұл процесс сол күннің өзінде және белгілі бір мерзімге жүзеге асырылуы мүмкін.

Сонымен қатар, төленген ҚҚС-тың бір бөлігін қайтару тәртібі де өзгеруде. Енді түсімнің қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанына қарамастан, төленген салық сомасының 40 пайызы қайтарылады.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

17 жастағы қызды «Дамас» көлігімен ұрлап кетпек болған жігіт сотталдыБүгін, 11:56Балалар өміріне қауіп төндірген түнгі жарыс: сұмдық ЖКО егжей-тегжейіБүгін, 11:36Балалар көлігімен жолға шыққан блогер айыппұл төледіБүгін, 09:54Джахангир Отаджонов сиыр сауу өнерін көрсетті (видео)Бүгін, 08:33Ташкенттен Ыстықкөлге тікелей автобуспен қатынау жолға қойылудаБүгін, 07:57Ташкент қаласының әкімі Учтепа ауданын дамыту жоспарын жарияладыБүгін, 07:53
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Қоғам жаңалықтар

Үлкен Ферғана каналында қолтырауын бары расталды ма?
Өзбекстандағы шөлдің ортасында пайда болған алып теңіз баршаны таңғалдыруда
Құрылыс алаңындағы «жанды концерт»: жұмысшылар жасаған ерекше шоу интернетті жаулап алды
Қашқадарияда «палуан» сәби дүниеге келді
2007 жылғы жігіт өз көршісіне үйленді
Самарқандта жүргізушінің ұйықтап кетуі салдарынан жойқын жол-көлік оқиғасы орын алды
3200 долларлық гүл шоғы қызу талқыға түсті
Қазақстанда танымал блогердің отасы қайғылы жағдаймен аяқталды