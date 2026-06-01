Кейбір кәсіпкерлерге алкоголь мен темекіні қолма-қол ақшаға сатуға рұқсат етіледі
2026 жылғы 1 маусымнан бастап кәсіпкерлердің жекелеген санаттары үшін жаңа жеңілдіктер енгізіледі. Бұл ағымдағы жылдың 26 мамырында қол қойылған Президент Жарлығында белгіленген.
Құжатқа сәйкес, қонақ үй және қоғамдық тамақтандыру қызметтерін көрсететін кәсіпкерлерге алкоголь және темекі өнімдерін сату кезінде қолма-қол ақшамен төлемдерді қабылдауға рұқсат етіледі.
Сондай-ақ, алкоголь өнімдері сатып алынған кезде, бұл субъектілердегі цифрлық таңбалау кодтары түпкілікті тұтынуға өткізілген деп есептеледі.
Қоғамдық тамақтандыру саласында кейбір қызметкерлерді мобильді қосымша арқылы жеңілдетілген тәртіппен ресімдеу мүмкіндігі де жасалады. Бұл процесс сол күннің өзінде және белгілі бір мерзімге жүзеге асырылуы мүмкін.
Сонымен қатар, төленген ҚҚС-тың бір бөлігін қайтару тәртібі де өзгеруде. Енді түсімнің қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанына қарамастан, төленген салық сомасының 40 пайызы қайтарылады.
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