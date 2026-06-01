Наманганда суда ағып кеткен 23 жастағы жігіт іздестірілуде

·115·Қоғам
Наманганда суда ағып кеткен 23 жастағы жігіт іздестірілуде

Наманган облысы Пап ауданында 23 жастағы жігіттің суға ағып кеткені хабарланды. Оқиға 2026 жылғы 28 мамырда демалыс аймағының аумағынан ағып өтетін «Чодаксой» өзенінде болған.

Белгілі болғандай, жігіт туыстарымен бірге демалыс аймағына барған және шомылу мақсатында өзенге түскен. Абайсызда суға батып, қайта шықпаған.

Қазіргі уақытта оны іздеу жұмыстары жалғасуда. Іздеуге аудандық Төтенше жағдайлар бөлімінің құтқарушылары тартылды.

Аталған оқиға бойынша Пап аудандық прокуратурасы тергеуге дейінгі тексеру амалдарын жүргізуде.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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